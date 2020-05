AMLO se prepara para volver a giras en fin de semana, pero sin mitines

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se prepara para reiniciar sus giras por el país los fines de semana, siguiendo las medidas sanitarias que le indique el personal de la Secretaría de Salud.

Dijo que hizo esta solicitud al secretario Jorge Alcocer y al subsecretario Hugo López-Gatell para que le autoricen los viajes.

El mandatario aclaró que los eventos no serán concentraciones masivas de gente, sino reuniones pequeñas para dar banderazos a las obras del Tren Maya, y visitar las refinerías.

Te puede interesar: Pueblos de Oaxaca piden a AMLO no hacer eventos para evitar contagio de COVID-19

“Ya tengo un plan de giras por el país, pero va a depender de que lo autoricen ellos. Ya si puedo y si ellos me autorizan quiero ir a dar los banderazos, desde luego no concentraciones grandes, lo adelanto, sino actos con menos de 50 con sana distancia, todavía no vamos a poder saludarnos de mano sólo así tocándose el corazón”, dijo este jueves en la conferencia mañanera.

En sus eventos solo estarían los técnicos responsables, directivos de las empresas y las autoridades locales.

“Sí quiero ir a dar el banderazo del inicio de las obras del Tren Maya; quiero ir a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, porque ya están por concluirse los procesos de licitación de cuatro tramos desde Palenque hasta Cancún. (…) tengo pensado hacer lo mismo visitando las refinerías”.

Aun durante la contingencia sanitaria, cuando ya se había declarado la fase 2 de la pandemia y la enfermedad causada por el COVID-19 había sido reconocida como una enfermedad grave de atención prioritaria, López Obrador mantuvo sus giras de los fines de semana con mítines a los que acudían cientos de pobladores, a los que solía abrazar y besar.

Fue hasta el 15 de abril cuando anunció que se suspenderían las giras de los fines de semana por los estados “hasta que se levante la emergencia sanitaria”.

Sus visitas a los estados durante la contingencia sanitaria y su interacción con las multitudes le valieron al presidente críticas incluso de medios internacionales.