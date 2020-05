Aumentan 40% asesinatos de policías; matan este año a 185 elementos

El crecimiento de la violencia también alcanza a las fuerzas de seguridad. De enero a abril de este año al menos 185 policías estatales y municipales han sido asesinados en el país, un incremento superior al 40% en comparación con la cifra de policías abatidos en el mismo periodo del año pasado.

Los homicidios de policías se han registrado en 24 de los 32 estados del país, pero hay seis entidades, encabezadas por Guanajuato, que concentran prácticamente 1 de cada 2 asesinatos de agentes de seguridad ocurridos en México. Varias de estos estados coinciden con los que registran mayor violencia homicida en general.

Así lo revela un informe de la organización civil Causa en Común, quien desde hace dos años lleva a cabo un monitoreo constante de los decesos de policías locales a partir de fuentes abiertas.

De acuerdo con dicho registro, en enero de este año se reportó el homicidio de 54 policías; en febrero se registraron 35; en marzo sumaron 63, y en abril se agregaron otros 33. En total, los 185 policías asesinados en los primeros cuatro meses de 2020 representan un promedio de 1.5 agentes caídos al día, o lo que es lo mismo, entre uno o dos policías que son asesinados cada 24 horas en México.

Se trata de la cifra más alta al menos de los últimos dos años, de acuerdo con los conteos de la organización. Por ejemplo, en comparación con el periodo de enero a abril de 2019 donde fueron asesinados 128 policías, la cifra de 2020 equivale a un disparo del 44.5%.

Y en comparación con 2018 donde el contero arroja 103 policías muertos, el balance de 2020 equivale a un crecimiento en la letalidad contra agentes de la autoridad de casi el 80%.

Cabe señalar que, de mantenerse la misma tendencia registrada entre enero y abril, este año podría cerrar con más de 550 policías asesinados en el país.

Estados letales

El monitoreo realizado por Causa en Común revela que hay seis entidades federativas que por sí solas concentran prácticamente la mitad de los casos de policías asesinados en el cumplimiento de su deber.

El caso más dramático es el de Guanajuato donde según el conteo al cierre de abril pasado la cifra ascendía a 28 policías asesinados, que equivalen al 15% del total nacional. Ha habido jornadas como la del 29 de enero o la del 2 de abril en donde en un solo día han sido asesinados tres oficiales en municipios de la entidad.

Cabe señalar que en 2019 Guanajuato también fue el estado que registró el mayor numero de asesinatos de policías, y esta entidad es la que registra actualmente la cifra más alta de homicidios dolosos en general. De acuerdo con estimaciones oficiales, el 80% de los crímenes en Guanajuato están relacionados con el crimen organizado.

El Estado de México es la segunda entidad con la mayor cifra de policías abatidos en los primeros cuatro meses de este año con un total de 17. Después le siguen Chihuahua y Veracruz con 15 policías asesinados en cada una de esos estados. En estos dos últimos también se estima que el crimen organizado está detrás de la mayor parte de los asesinatos.

La quinta entidad federativa con mas homicidios es Ciudad de México con 11 agentes de enero a abril de este año, y le siguen Tamaulipas con el registro de diez de sus policías asesinados.

En conjunto, los seis estados mencionados acumulan 96 de los 185 casos de agentes de la autoridad que han perdido la vida por agresiones directas o en enfrentamientos con los delincuentes.

Por otro lado, los ocho estados que no registran ningún caso de policías asesinados en los primeros cuatro meses de 2020 son Aguascalientes, Yucatán, Tlaxcala, Baja California Sur, Campeche, Durango, Chiapas y Nayarit.

Más violencia, misma inercia

El incremento en los homicidios de policías coincide con el crecimiento general de la violencia en el país, que se ha recrudecido en los últimos meses. Y es que, aunque 2019 fue un año récord en cuanto a homicidios, los datos oficiales muestran que este año la tendencia sigue al alza.

Por ejemplo, las cifras preliminares de homicidio que a diario publica el gobierno federal muestran de febrero a abril un total de 7 mil 429 asesinatos, cifra superior en un 8% a los 6 mil 957 registrados para los mismos meses, pero de 2019.

Esta violencia se registra pese a que en el país se han desplegado más de 80 mil elementos de la Guardia Nacional, una fuerza federal de seguridad desarrollada para – según la Constitución – colaborar en las tareas de seguridad pública.

El fortalecimiento de dicha guardia no ha coincidido, sin embargo, con el desarrollo de los policías en el México. Como se reveló en el reportaje Crimen y Violencia: La Guerra que no Acaba, aun cuando se diseñó un nuevo modelo de policía orientado a mejorar sus condiciones de trabajo y sus capacidades, no se ha asignado ningún presupuesto para materializarlo.

Los datos oficiales arrojan que el país cuenta con 345 mil policías estatales, municipales, de investigación y para reclusorios. Cifra que el propio gobierno federal ha estimado como insuficiente para dar una correcta cobertura de seguridad y a su vez abatir la impunidad.

Los recursos destinados a los fondos de seguridad asignados en 2020 y 2019 son, en proporción, idénticos a los de años anteriores y como se ha señalado por los estados: insuficientes. A ello hay que añadir que este año, y por el contexto de la crisis por la pandemia del coronavirus, se autorizó reasignar esos fondos para insumos sanitarios.

Y aunque son los agentes más cercanos a la población, la policía en México es la fuerza de seguridad en la que menos confía la población. De acuerdo con la última Encuesta de Seguridad Urbana (ENSU) de INEGI, apenas el 53% de las personas confía en sus policías estatales, y solo el 46% en los municipales, niveles que se han mantenido de esta forma desde hace al menos cuatro años.