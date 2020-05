Así funciona la Comisión que analiza el número de muertes por COVID en CDMX

La nueva Comisión Científico Técnica creada para analizar el número de defunciones por COVID 19 en la Ciudad de México desarrollará un algoritmo matemático para detectar si existe o no un subregistro en los datos oficiales de la pandemia en el Valle de México, y proyecta dar un primer informe “preliminar” la primera semana del mes de junio.

Esta comisión fue anunciada el pasado jueves por el gobierno capitalino, luego de que diferentes medios internacionales cuestionaron las cifras sobre muertes por coronavirus en la capital. Hoy martes, Mexicanos contra la Corrupción también publica una investigación en la que documenta que en la capital hay tres veces más muertes por COVID 19 de las que ha reportado el gobierno capitalino.

Para conocer más a detalle quiénes integran la nueva Comisión, cómo operará y qué investigará, Animal Político entrevistó al infectólogo y maestro en Ciencias Arturo Galindo Fragua, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán, que coordina la Comisión junto a otro especialista: el doctor Christopher Edward Ormsby Jenkins, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), que también es maestro en Ciencias con formación en investigación biomédica.

“El objetivo de la Comisión es evaluar, a posteriori, los casos de COVID 19 tanto confirmados, como sospechosos, o probables, y ver qué desenlace han tenido para estimar cuál es la tasa de letalidad que, hasta el momento, ha tenido lugar en la Ciudad de México y el área metropolitana”, plantea el doctor Galindo Fragua.

Para cumplir con este objetivo, el especialista dice que se integrará un equipo de seis personas en el que, además de infectólogos como él y el doctor Jenkins, también habrá matemáticos y expertos en estadística y en el análisis de bases de datos.

Total autonomía, la promesa

-¿Cómo le propuso el gobierno capitalino que encabezara esta Comisión junto al doctor Jenkins? -se le pregunta al especialista.

-Las autoridades capitalinas hicieron una serie de evaluaciones (sobre la mortalidad por COVID), pero buscan que esa evaluación la haga un grupo técnico-científico que sea independiente. Y llegaron al Instituto de Nutrición y nos ofrecieron todo el apoyo para tener acceso pleno a diferentes fuentes de información sobre este tema. Y justo ahora estamos en el punto de ver cómo nos organizamos para, además de las bases de datos que ya se han formado sobre las muertes por COVID 19, acceder también a más fuentes de información sobre cómo se ha desarrollado la enfermedad en el Valle de México. Esto nos permitirá analizar más factores, más condiciones de la enfermedad, y desarrollar un diagnóstico lo más cercano posible de su letalidad.

-Cuáles son esos factores que van a analizar para medir el número de personas que están falleciendo por el coronavirus en la capital?

-Hay varios factores, algunos ya muy claros, como las personas que murieron y de las que hay una prueba que confirma la COVID 19. Pero luego, hay otro grupo de personas que murieron y de las que hay que analizar el comportamiento de la enfermedad que padecieron. Y eso es lo que estamos afinando para determinar qué factores vamos a analizar, como el tiempo de evolución de la enfermedad, manifestaciones clínicas que tuvo el paciente, estudios tomados durante la estancia en el hospital, entre otros. Con el análisis de todos esos factores, esperamos dar algo más de certeza de si la causa de muerte es compatible con el coronavirus.

-¿Van a analizar caso por caso? ¿Hospital por hospital? ¿O cómo será ese proceso?

-No, nuestra intención es que el análisis de las variables que hay en las bases de datos (si se les hizo la prueba, manifestaciones clínicas, tiempo de evolución, etc.), nos permita predecir (el número de defunciones), aunque no tengamos certeza absoluta de todos los casos. Es decir, lo que buscamos es que un algoritmo de clasificación nos permita decir con buena posibilidad quienes tuvieron la COVID (y fallecieron).

-¿Por eso necesitan a matemáticos y expertos en estadística?

-Exacto. Estamos invitando a expertos con estos perfiles porque una de las intenciones es desarrollar un algoritmo que nos ayude a entender mejor esta pandemia.

-¿Cuándo va a empezar a funcionar esta Comisión?

-Ya empezamos desde el pasado viernes 15 de mayo. La intención nuestra, y de las autoridades de salud, es que esto camine lo más rápido posible, aunque para quienes integramos la Comisión este trabajo va a ser un ‘extra’ a otras tareas que estamos desempeñando en la investigación del coronavirus. Pero esperamos tener un informe parcial a principios del próximo mes.

-Como sabe, varios diarios internacionales y Mexicanos contra la Corrupción cuestionaron las cifras de muertes por la COVID 19 en la capital -se plantea a colación al infectólogo-. ¿Supondrá esto una presión añadida al trabajo de la Comisión?

-Hay una presión, sí -admite-. Pero quedó muy claro, tanto para el gobierno de la Ciudad de México, como para la Secretaría de Salud federal, que esta Comisión va a hacer un trabajo muy independientemente a lo que se haya publicado en los medios. Nuestra obligación es apegarnos estrictamente a criterios científicos y técnicos, más allá de los resultados que se obtengan. Y en este sentido, el compromiso del gobierno de la ciudad es que podamos trabajar con total autonomía e independencia, y con pleno acceso a toda la información, para elaborar un análisis de la situación lo más preciso posible.

La investigación de Mexicanos vs Corrupción

Este martes, Mexicanos contra la Corrupción publica una investigación en la que documenta que hay muchas más muertes por la COVID 19 en la capital de las que reportan las autoridades capitalinas.

La organización señala que tuvo acceso a una base de datos de 4 mil 577 actas de defunción de siete juzgados de la ciudad relativas al periodo de tiempo que va del 17 de marzo al 12 de mayo. En todas las actas, se establece que la causa confirmada, o probable de muerte, fue el coronavirus; una cifra tres veces más alta a la que ha reportado el gobierno capitalino para ese periodo de tiempo.

Previamente, la semana pasada, diarios de Estados Unidos y España también pusieron en duda las cifras sobre las muertes que ha dejado la COVID 19 en la Ciudad de México. Consideran que México hace pocas pruebas, por lo que muchos de los decesos por el coronavirus no quedan registrados, lo que dificulta conocer el verdadero alcance de la pandemia.

El diario The New York Times publicó la semana pasada que el número de muertes por COVID-19 en la capital sería tres veces más alto que lo que reporta el gobierno. El diario señaló que tuvo acceso a documentos que dejan ver que el gobierno federal no estaría informado sobre “miles de muertes” a causa del virus

También los diario Wall Street Journal y El País señalaron que el país no está haciendo suficientes pruebas.

El WSJ señaló que a muchos pacientes – incluso a los que fallecen – no se les están haciendo las pruebas del coronavirus por lo que en los certificados de defunción no registran al COVID como causa de muerte.

El diario español El País expuso que desde el inicio de la pandemia “el gobierno mexicano ha transmitido la sensación de que calibrar el tamaño de la epidemia nunca ha sido una prioridad”, por ello tampoco lo ha sido hacer pruebas.

El gobierno mexicano, a través del subsecretario de Salud y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México desmintieron la información. Y, en el caso del ejecutivo capitalino, anunció la creación de una Comisión Científico Técnica para analizar las defunciones por el virus.