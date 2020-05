Tras confinamiento, denuncias en abril caen al nivel más bajo en 16 años

El confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus provocó algo que no se había visto en los últimos 16 años de combate al crimen en México. Las denuncias de delitos en abril se desplomaron mas de 30 por ciento, dejando a este mes con el nivel mas bajo de delitos denunciados desde enero de 2004.

De acuerdo con los datos oficiales de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril pasado se presentaron 111 mil 547 denuncias por diversos delitos ante las agencias del Ministerio Público de las 32 entidades federativas.

En promedio, se trató de 3 mil 718 delitos denunciados todos los días, lo que equivale a un desplome del 31.7 por ciento de denuncias respecto a marzo, donde se había registrado un promedio de 5 mil 446 denuncias diarias

Lo anterior también equivale a 57 mil 135 denuncias menos en abril de 2020 en comparación con el mismo mes de 2019. Se trata de reducciones en la incidencia delictiva inéditas en el país.

Para encontrar un mes con menos denuncias en los registros del SESNSP hay que remontarse hasta enero de 2004, mes en el que se registraron 108 mil 107 averiguaciones previas por el mismo número de delitos denunciados.

Este desplome en la incidencia delictiva reportada coincide plenamente con el endurecimiento de las medidas de confinamiento y reducción de actividades en la pandemia. Cabe recordar que el 24 de marzo se decretó la fase 2 de la emergencia sanitaria que trajo consigo mayores restricciones, mientras que el 21 de abril se anunció la fase 3 de la misma.

“Estamos atravesando una situación insólita en México con las medidas de confinamiento y eso en consecuencia también trae un descenso no visto antes en las cifras de delitos denunciados. Es una consecuencia lógica, lo raro hubiera sido que sucediera lo contrario” dijo Alejandro Hope, experto en temas de seguridad.

De hecho, hasta antes del endurecimiento del confinamiento, la incidencia delictiva en el país en 2020 iba en ascenso sostenido. En enero se habían registrado 165 mil 720 delitos denunciados, mientras que en febrero sumaron 167 mil 558 y en marzo ascendieron a 168 mil 826.

¿Bajo realmente el crimen? No necesariamente

De acuerdo con Alejandro Hope, el desplome de las denuncias en el mes de abril no necesariamente significa que se haya reducido el crimen en México. De hecho, en delitos como el homicidio, que no dependen de una denuncia voluntaria para registrase, los datos no muestran un descenso.

“Aquí la baja de denuncias puede obedecer a dos temas. Por un lado, debido al confinamiento hay menos gente en la calle, menos movilidad, y por lo tanto hay menos blancos para la delincuencia, sobretodo en temas de robo. Pero por otro lado también ocurre que bajan las denuncias por miedo a salir y contagiarte, porque no sabes si la agencia del MP esta funcionando ni los horarios” explicó.

Los datos oficiales de incidencia confirman que la mayor caída de delitos se registró precisamente en los robos. Y es que mientras que en abril de 2019 se denunciaron 63 mil 9 robos de todo tipo, en abril de este caño las denuncias cayeron casi a la mitad con apenas 37 mil 188 robo.

La revisión hecha por Animal Político de las cifras oficiales también muestra un descenso en denuncias de extorsión que pasaron de 683 en abril de 2019 a 539 en abril de 2020, o de secuestro que se redujeron de 102 a 79 en el mismo periodo.

No obstante, hay que recordar que de acuerdo con datos de INEGI en todos esos delitos el nivel de “cifra negra” (delitos que ocurren, pero no se denuncian en la agencia del MP) supera el 95 por ciento, lo que con el confinamiento pudo haberse incrementado.

En ese contexto, Hope indicó que para que este descenso en denuncias pudiera significar una tendencia real, tendría que mantenerse en los siguientes meses, una vez que la desmovilización termine en la mayor parte del país.

La caída en estados: Veracruz la excepción

El desplome de las denuncias de delitos de marzo a abril de este año registrada a nivel nacional se replicó en casi todas las entidades federativas con una única excepción: Veracruz.

En el estado gobernado por Cuitláhuac García la incidencia delictiva creció pese al confinamiento, al pasar de 5 mil 60 denuncias en marzo a 5 mil 287 en abril de este año, con todo y que este último mes tuvo un día menos.

En el resto de las entidades federativas bajaron las denuncias. En caso como Tabasco y Quintana Roo se desplomaron más de 50 por ciento.

En cuanto a las entidades con mayor población y por ende mas delitos también hubo bajas importantes. En el estado de México la cifra de denuncias cayó de 29 mil 960 en marzo a 16 mil 653 en abril; en Ciudad de México descendió de 20 mil 637 a 11 mil 817; en Guanajuato bajó, aunque en menor medida, de 11 mil 622 a 8 mil 65; en Baja California de 8 mil 862 a 5 mil 718; y en Puebla de 5 mil 624 a 4 mil 532.