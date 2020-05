Nos dieron cubrebocas N95 de un lote que ya no sirve, acusan en hospital

Personal médico del Hospital General Regional No.1 Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro mantiene su reclamo de falta de equipo de protección e incluso denuncia que en días previos recibieron cubrebocas N95 de un lote que ya no servía para protegerlos de COVID-19.

“En semanas pasadas nos estuvieron dando cubrebocas N95 de un lote que ya no sirve, con una notificación del CDC de Estados Unidos mencionando que salían de circulación y no debían usarse, y así estuvimos entrando a valorar pacientes hasta que nos dimos cuenta”, relató un trabajador de Salud del área de Urgencias, la principal línea para atender los casos graves de coronavirus.

“Hablamos con el subdirector del turno que tampoco sabía hasta ese día y después con los delegados sindicales y aun así siguieron dándonos los cubrebocas”, agregó.

De acuerdo con su testimonio, al menos una semana estuvieron usando estos cubrebocas, hasta que se dieron cuenta y reclamaron.

En este enlace de la autoridad sanitaria estadounidense Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), fechado el 16 de diciembre de 2009, se lee una solicitud de la empresa Guangzhou Weini Technology and Development Co., Ltd., para rescindir de la aprobación de los cubrebocas con el número de serie TC-84A-4916.

Son los que recibieron médicos de esta clínica, como se observa en esta imagen enviada a Animal Político:

Tras el reclamo, cuentan en el área de Urgencias, los responsables en la clínica le colocaron un punto rojo a los cubrebocas “buenos” y un punto verde a los “malos”, del lote señalado, señalando que estos últimos no debían usarse al estar en contacto directo con un paciente COVID confirmado, aunque sí podían usarse en el resto de los espacios de la clínica.

Les pidieron seguir utilizando los de “punto verde” hasta que se terminara el lote.

Al igual que en otros hospitales durante la pandemia, en el área de Urgencias de este espacio del IMSS señalaron que han tenido que comprar su equipo de protección.

Si bien tras su reclamo ya han recibido cubrebocas N95 adecuados, dicen que solo se les proporciona al entrar al área de aislados, siendo que todo el hospital se ha vuelto COVID-19 y requerirían equipo de protección de ese tipo para todos los espacios, no solo el cubrebocas sencillo como el que usa la gente en la calle.

Además de protectores N-95, en el área de Urgencias de esta clínica se requieren más overoles, goggles y gel antibacterial.

El 28 de abril pasado, Animal Político reportó que la falta de especialistas y equipo adecuado para atender a pacientes con COVID-19 en este Hospital provocó que integrantes del área de medicina interna organizaran una protesta y amenazaran con irse a paro.