‘Defenderemos en tribunales el sector energético’, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se defenderá en tribunales la decisión que se tomó en su administración de suspender la operación de centrales privadas de energías renovables, pues aseguró que es necesario poner orden en el sistema eléctrico nacional.

En su conferencia matutina aseguró que se va a defender que no haya privilegios de las empresas y enumeró los cuatro elementos que componen su política en materia de energía eléctrica.

“Hay Estado de derecho, respeto al Poder Judicial; dos, estamos a favor de las energías limpias; tres, lo que no aceptamos es la corrupción, y cuatro, vamos a defender nuestro criterio en los tribunales porque tenemos el derecho de hacerlo”, dijo durante la conferencia.

Descartó que quiera nacionalizar la industria eléctrica, al contrario, aseguró que está abierto al diálogo para lograr acuerdos con los empresarios del sector.

“No hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, lo que se está haciendo es que no haya corrupción, que no haya sobreprecios, que significa que el pueblo pague más; lo que estamos garantizado es que haya pecios justos y que no se afecte a los ciudadanos”, aclaró el mandatario federal.

Aseguró que lo que está haciendo su gobierno es “poner orden” y garantizar que haya “piso parejo” pues si ahora se quejan de que la CFE tiene preponderancia “es exactamente lo que ellos hacen, porque tomaron la CFE y la preponderancia y el control preferencial lo tenían las empresas particulares en contra de la empresa públicas”, recordó.

La semana pasada, la Secretaría de Energía (Sener) publicó un acuerdo con el que se frenó la inversión privada en materia de energías limpias.

El presidente defendió este lunes la decisión que dijo se tomó ante los excesos que existían en los contratos que se entregaron en administraciones pasadas.