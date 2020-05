Podemos descartar desbordamiento de la pandemia, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se puede descartar que haya un “desbordamiento” de la pandemia de COVID-19 en México, gracias a las medidas de sana distancia.

“Lo más importante de todo es que, a pesar del sufrimiento en la pérdida de vidas humanas, hemos podido evitar un desbordamiento”, dijo este viernes en su conferencia matutina.

Explicó que aunque no le gustan las comparaciones con otros países, aseguró que “no estamos en la situación que desgraciadamente están otros países”.

“Nos ayudó mucho también el que funcionó la estrategia de los médicos mexicanos, de los científicos mexicanos, de aplanar la curva, porque si no se hubiesen tomado las medidas de la sana distancia y no nos hubiese ayudado la gente como nos está ayudando, entonces se hubiese desbordado por completo la pandemia y no íbamos a tener forma de atender a enfermos y salvar vidas”.

Sin embargo, México se ubicó en el décimo lugar entre los países con más muertes por el coronavirus, con las 6,510 registradas hasta este jueves, superando a Canadá que tiene el dato de 6,267 decesos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

En primer lugar se ubica Estados Unidos, con 94,688 muertes.

El subsecretario Hugo López-Gatell indicó que se han acumulado 59,567 casos confirmados y de ellos 12,905 son activos, de personas que han tenido síntomas en los últimos 14 días.

