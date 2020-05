'Deben ofrecer disculpas por contratos de energía, no demandar': AMLO

Luego de la publicación del acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener) que bloquea proyectos renovables, y ante el anuncio por parte del sector privado de que interpondrá recursos jurídicos para defender sus inversiones, el presidente López Obrador dijo que, en lugar de demandar, deberían ofrecer disculpas y aceptar que “se excedieron”.

El mandatario señaló que antes se le daba trato preferencial a empresas para producir energías renovables, pero en algunos casos se hicieron “negocios sucios y se dejó de lado” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Se dijo que se iba a dar facilidades a quienes produjeran energías renovables, energías limpias, pero en algunos casos, con negocios sucios se dejó de lado a la CFE, como si la CFE no produjera energías limpias”, declaró este lunes en su conferencia matutina.

Te puede interesar: Sener publica acuerdo que frena inversión en energías limpias; la UE y Canadá alertan de impacto negativo

De acuerdo con el presidente, antes no se consideraba que “lo que se produce de energía en las hidroeléctricas de la CFE y en otros procesos de otras plantas. Eran energías limpias, pero el trato preferencial se le dio solo a los particulares”.

López Obrador explicó que en el sistema nacional de energía esta se tenía que comprar primero “a los particulares y parar las plantas de generación de la CFE, y si nosotros estamos garantizando que no aumente el precio de la energía eléctrica, no puede se que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aporten nada”.

Por ello, afirmó que su administración continuará “poniendo orden” en el sector, al igual que con las empresas que no pagaban impuestos.

“La verdad es para que estuvieran ofreciendo disculpas, no para que estuviesen demandando. Es para que estuviesen aceptando que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo”, expresó.

“Acuerdo no respeta procesos legales”

Este domingo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusó que el acuerdo publicado por la Sener, con el que se frena la inversión privada en energías limpias o renovables, es una “violación flagrante al marco constitucional” y tendrá consecuencias graves para el país.

“Dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país”, indicó el CCE en un comunicado.

Lee más: Rumbo energético, Tren Maya y fracking: desafíos ambientales de México para el 2020

El Consejo detalló que entre las consecuencias estaría la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas y afectaciones para los apoyos eléctricos de todas las tecnologías en al menos 18 estados del país, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.

Además, anunció que el sector privado agotará todos los recursos legales a su alcance “para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor del desarrollo del país”.