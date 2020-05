Doctores del Hospital de Iztacalco protestan por falta de personal

Personal médico del Hospital General número 30 del IMSS, en Iztacalco, Ciudad de México, cortó la circulación vial en la avenida Plutarco Elías Calles en protesta por la falta de más personal sanitario.

Advierten que si en los próximos días, el Hospital no trae a más doctores para atender a pacientes COVID-19 se irán a paro de labores.

La protesta tuvo lugar luego de que esta mañana se llevara a cabo una reunión entre doctores y personal de enfermería con las autoridades del hospital, del sindicato del IMSS y del IMSS.

Los médicos internistas, personal de terapia intensiva, y urgenciólogos, exigieron respuesta a un pliego petitorio de mejora de condiciones para atender la pandemia pero dijeron que salieron de la reunión sin respuestas concretas.

“Solo nos dieron largas”, lamentó un doctor entrevistado por este medio y que pidió anonimato.

“Queremos soluciones, no promesas”, “No faltan camas, falta personal”, o “El indicador dice 8 pacientes por médico, mis autoridades dicen 30”, fueron algunas de las pancartas que mostraron los médicos inconformes

El pasado 6 de mayo el IMSS realizó una inspección a este mismo Hospital número 30, y confirmó la existencia de “problemas relevantes” en la atención a pacientes Covid, por lo que emprendió una serie de medidas para corregir la situación a corto plazo.

Esto, luego de que Animal Político publicó un día antes las imágenes de pacientes COVID de este Hospital durmiendo en colchonetas tiradas en el suelo y en sillas de metal.

Entre las medidas que anunció el IMSS para paliar esta situación de saturación está la de asignar toda el área de urgencias a pacientes COVID y añadir una cuarta planta con 29 camas adicionales, para que en total se dispongan de 59 para estos pacientes.

Sin embargo, durante la protesta una de las quejas más reiteradas del personal médico de esta clínica fue que, más que espacio para atender a pacientes de coronavirus, o sospechosos, lo que necesitan en este momento es más personal médico.

Sobre esto, médicos internistas y urgenciólogos entrevistados por este medio acusaron a sus colegas de medicina especializada, como cirujanos generales, de no querer formar parte de los llamados ‘equipos Covid’ para atender a los pacientes afectados por el virus.

Los médicos de especialidades alegan que no tienen la capacidad ni la especialidad necesaria para atender a pacientes COVID. Sin embargo, los médicos internistas y urgenciólogos acusan que los “abandonaron” y de ahí la saturación del servicio.

“Solicitamos que se incorporen ya los equipos COVID, que tanto quirúrgicos como no quirúrgicos entremos todos a atender a estos pacientes, porque ya son más de 60 pacientes para solo dos médicos”, expuso otro doctor entrevistado que estuvo en la reunión con las autoridades y pidió anonimato.

“Estamos molestos por la forma en cómo se ha planificado la atención de la pandemia -añadió-. No hubo protocolos definidos desde el inicio, y las áreas no son las adecuadas para dar la atención a estos pacientes. Por ejemplo, no hay ni lavabos adecuados para la higiene”.

El mismo doctor criticó que la dirección del Hospital lleva semanas prometiendo que en los próximos días llegará más personal, pero sin resultados.

“Ya estamos hartos. Si mañana no nos dan el personal que prometieron, vamos a parar labores”, advierte.