Seis estados contradicen a la SEP: no habrá regreso a clases el 1 de junio

Hasta el momento los gobiernos de 6 estados han descartado el regreso a clases presenciales a inicios de junio, como lo planteó la SEP, debido a que persiste el riesgo de contagio de COVID-19.

Los estados con esta postura son: Puebla; Jalisco; Michoacán; Tamaulipas; Baja California Sur, y Coahuila.

Lee: Regreso a clases se prevé para el 1 de junio y fin de ciclo se recorre hasta el 17 de julio: SEP

El principal argumento de estos gobiernos es que para esa fecha no existirán las condiciones sanitarias para que los alumnos regresen con seguridad a las aulas.

Jalisco

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue uno de los primeros en descartar la posibilidad del regreso a clases.

Tras una reunión con su gabinete de Salud, Alfaro informó que el presente ciclo escolar será terminado a distancia debido a que no hay condiciones para pensar en un retorno seguro de las y los alumnos.

El gobernador argumentó que regresar a clases durante la emergencia “sería un grave error”.

“Cuando menos en Jalisco, es una decisión que hemos tomado y que vamos a defender”, refirió.

Michoacán

El gobierno de Michoacán informó que el regreso a clases se dará hasta que existan condiciones sanitarias seguras para los estudiantes.

En un mensaje transmitido en la televisión local, el gobernador Silvano Aureoles dijo que tomó esta decisión porque en las próximas semanas en las que se esperan más contagios.

“No expondremos a un regreso a clases riesgoso e innecesario a las niñas y niños, y a sus familias (…) Vamos a evaluar con mucho cuidado, con todo el tiempo que sea necesario en los próximos días”, dijo.

Lee: Clases por tv: lugares sin cobertura, temario distinto y sin educación especial, dicen maestros

Añadió que hasta este lunes el estado tenía 70 muertes y 598 personas contagiadas por COVID-19.

Tamaulipas

A través de sus redes sociales, el gobernador de Tamauilipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, anunció que el ciclo escolar concluirá a través de clases virtuales o en línea.

Esta decisión también incluye a universidades públicas y privadas.

Cabeza de Vaca refirió que esta decisión se tomó con base en la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

Añadió que el Ciclo Escolar 2020- 2021 iniciará en agosto de manera presencial, “sólo si las condiciones epidemiológicas del COVID-19 lo permiten”.

Les comunico que atendiendo la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el Ciclo Escolar 2019- 2020 concluirá a través de clases virtuales o en línea, incluidas las Universidades Públicas y Privadas. @TamaulipasSalud@EDUCATAM. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 11, 2020

Baja California Sur

Carlos Mendoza Davids, gobernador de Baja California Sur, anunció la suspensión de actividades de educación básica y media superior, mientras que la superior queda pendiente de determinarse.

En su cuenta de Twitter, el gobernador aclaró que esta decisión no implica la cancelación del ciclo y que, en coordinación, con el Comité Estatal de Seguridad en Salud trabajará en alternativas para concluirlo.

El ciclo escolar en #BCS no se cancela. No se perderá el año escolar. Trabajamos en alternativas para concluirlo. La suspensión de actividades abarca educación básica y media superior. La superior queda pendiente de determinarse de acuerdo al desarrollo de la pandemia. — cmendozadavis (@cmendozadavis) May 12, 2020

Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo estar en contra de que los estudiantes regresen a clases presenciales para terminar el ciclo escolar.

Riquelme sustentó su decisión en el hecho de que la reanudación de la actividad comercial se tiene planeada para la misma fecha.

“No estoy de acuerdo en el regreso a clases, nosotros creemos, así nos los indican nuestros propios estudios, que si vamos a tratar de reactivar la economía, las clases deben terminar en línea”, afirmó.

Añadió que con su gabinete encontrarán la forma de recuperar la parte del semestre o de mejorar en aquellos lugares donde la educación a distancia fue imposible.

Puebla

Este martes, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que en su estado no habrá regreso a clases el 1 de junio.

En videoconferencia matutina, detalló que el gobierno federal no puede decir que se regresa a clases a inicios del próximo mes, si aún está en aumento el contagio del virus.

“De verdad no se ve claro, no se habla claro, el primero de junio no se puede regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y están subiendo los casos”, añadió.

Barbosa señaló que en ningún estado del país se ha podido aplanar la curva la curva aplanada, por lo que el regreso a clases no podrá ser sino hasta que esté “perfectamente controlada la epidemia”.