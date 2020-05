Estudiantes de medicina denuncian presión para volver a hospitales

La mayoría de los estudiantes de medicina que se habían retirado de las instituciones de salud han vuelto ya a sus labores como Médicos Internos de Pregrado (MIP) y pasantes de servicio social, pero no lo han hecho bajo su libre voluntad, como han sugerido autoridades educativas y sanitarias del país, lo han hecho para no comprometer su trayectoria profesional.

“Yo me reincorporé este lunes a un hospital del IMSS, pero no volví porque quisiera regresar en este momento en el que estamos en fase 3, ningún hospital está exento de recibir pacientes con COVID y hasta los médicos de base se están contagiando, volví porque de lo contrario no tendría mi carta de liberación de internado y no podría hacer una especialidad”, señala Aurora, a quien llamaremos así para reservar su identidad.

Las implicaciones sobre la carrera académica y profesional de los estudiantes de medicina que decidan no volver a las instituciones de salud en estos días parece que se verán en el mediano plazo.

Así lo señalan a Animal Político representantes de asociaciones de MIP, categoría en la que se encuentran quienes cursan el último año de la carrera de medicina, cuando más que en las aulas la formación es ya en una institución de salud, rotando en lo servicios y haciendo guardias. Una vez terminada esta etapa de internado viene la de servicio social y hasta después la titulación como médicos generales.

En el caso de estos estudiantes se ha dicho que la decisión de volver a las instituciones es voluntaria, después de que la UNAM y el IPN los retiraran de esos lugares en los primeros días de abril, bajo el argumento de que necesitaban capacitarlos y asegurarse de que no correrían riesgos de contagio, en medio de la fase 2 de la epidemia de COVID en México.

Pero desde la tercera semana de abril, las autoridades de salud de las diversas instituciones emitieron oficios y comunicados en los que se pedía el regreso de los internos, a partir del 1 de mayo, en plena fase 3 de la pandemia.

El pasado 30 de abril, el ISSSTE emitió un comunicado en el que aseguraba que los Médicos Internos de Pregrado, sin factores de riesgo, podrían reincorporarse de forma voluntaria a sus unidades médicas.

Ese mismi día, el director de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, Germán Enrique Fajardo Dolci, declaró, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el regreso de los estudiantes de esa universidad a las instituciones de salud sería de manera voluntaria.

“Los estudiantes de medicina que quieran regresar a las prácticas al internado lo pueden hacer, eso es lo que se está platicando, reiterando que la prioridad es protegerlos”, señaló.

El martes 5 de mayo, la Secretaría de Salud hizo público un comunicado en el que reitera que los MIP y pasantes de servicio social de todas las carreras de la salud sin factores de riesgo para enfermedad grave por COVID-19 deberán reincorporarse, a partir del 01 de mayo de 2020, a las instituciones de salud.

La oficina de comunicación del ISSSTE confirmó a Animal Político que esa institución se apegaba a lo emitido por Salud y lo mismo en el caso del IMSS.

El comunicado de Salud precisa que en el caso de que las unidades donde los estudiantes hacían su internado hayan sido designadas para la atención de pacientes COVID-19, serán reubicados en áreas de menor riesgo, determinadas por los Servicios Estatales de Salud (SESA) en acuerdo con las instituciones educativas de procedencia.

Al final del ciclo, los SESA y DGCES extenderán la carta de término a los MIP sin factores de riesgo que se hayan reincorporado en el plazo establecido. Los que decidan voluntariamente no reincorporarse –dice el documento– podrán solicitar una constancia por el tiempo de servicio efectivo en la unidad de salud. Además dejarán de recibir el pago de su beca, que se reactivará hasta que se reincorporen.

Para los estudiantes esos dos lineamientos son una clara forma de obligarlos a volver, aunque se diga que pueden voluntariamente no regresar.

Esa carta de término del periodo de internado es necesaria para continuar con la trayectoria académica: el servicio social y el examen de titulación.

“Con la UNAM ya se acordó que quienes no regresen a las instituciones y no obtengan esa carta no tendrán implicaciones académicas, podrán de todas formas hacer su servicio y titularse”, asegura un representante de la Asamblea de MIP de esta universidad.

Pero hay dos problemas en esto, no todas las escuelas se han comprometido a lo mismo, los estudiantes denuncian que el IPN no lo ha hecho, por ejemplo, el otro es que la misma UNAM no puede frenar las implicaciones de no contar con esa carta más allá del ámbito académico.

“Para hacer una residencia en el IMSS presentar ese documento es un requisito, eso quiere decir que el que no la tenga no podrá hacer una especialidad en el Seguro Social, lo que representa una enorme implicación para muchos”, explica un representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado, AMMIP, (esta de alcance nacional y de varias escuelas, como el IPN, la UNAM, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, entre otras).

El estudiante asegura que para aclarar ese aspecto crucial han solicitado desde hace días una reunión con Javier Mancilla, director de la DGCES, pero no se ha concretado.

Dice que con quien sí se han reunido es con representantes de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina (AMFEM), quienes les dijeron que emitirán una postura en estos días.

Animal Político buscó varias veces una entrevista con esta asociación pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta, como tampoco la hubo por parte de la UNAM, el IPN y Salud.

El ISSSTE solo envió una breve explicación a través de su área de comunicación social en la que señala que “no se les pide esta carta a los médicos porque al presentar el titulo es que ya liberaron el internado”.

En el caso del IMSS, Beatriz Escobar, titular de la jefatura del Área de Pregrado del Instituto, señaló que “dentro de los requisitos para hacer una especialidad está que hayan hecho internado médico de pregrado”.

Al cuestionarle si quien no tenga esta carta de liberación de internado no podrá entonces hacer una especialidad, respondió que la validez de la constancia que se les entregaría a los MIP que no regresen se está apenas consensuando en la DGCES.

“No quiero decir que va a tener la misma validez que la de un muchacho que no se ha retirado durante la contingencia, pero no le puedo comentar las implicaciones porque eso se tiene que consensuar con la DGCES”.

Aurora dice que por esa incertidumbre es que ella se reincorporó como MIP en el IMSS. “Yo no quería volver. Lo hice porque claro que la decisión no es voluntaria. Si no volvía, solo me iban a dar una constancia por el tiempo efectivo que haya hecho de internado pero no la carta de liberación, así no podría pensar después en hacer una especialidad”.

Eso sí, dice que en efecto la reasignaron a un lugar con menos riesgo de contagio. Cuando la UNAM, donde ella estudia, decidió retirar a sus estudiantes de las instituciones, el 7 de abril, ella estaba en un hospital COVID y ya había, dice, al menos un caso de un MIP infectado.

“Este lunes cuando me reincorporé a mis actividades de internado, me asignaron a una Unidad de Medicina Familiar donde solo están dando servicio materno infantil. Nada para casos de COVID o infecciones respiratorias. Estoy más tranquila, claro, pero ya se sabe que pueden haber casos asintomáticos en todos lados, aunque sí me dieron ya el overol blanco, careta y lentes”.

En cambio a Lidia, nombre ficticio, una estudiante de la Universidad de Sonora, ni la cambiaron de hospital ni le han dado equipo de protección. “Yo regresé este miércoles al mismo hospital donde estaba, y en el que sí están recibiendo pacientes COVID, aunque a mí me pusieron fuera de la zona donde están y me ubicaron en la de ginecología y pediatría, pero no me han dado ni siquiera un cubrebocas, yo los he tenido que comprar”.

Lidia dice que ella no volvió bajo su libre voluntad. “Regresé por lo mismo que casi todos, para no perder mi carta de liberación de internado, porque además, a nosotros ni siquiera nos han asegurado que sin esta podríamos seguir después con el servicio social y la titulación”.

Dice que miedo sí tiene. “Yo sé que al volver hay riesgo. Estamos en fase 3, nadie puede asegurar que no llegue un paciente con síntomas leves o un asintomático a cualquier área del hospital, además hay médicos que trabajan en varias instituciones y servicios, pueden igual estar contagiados y venir acá, pero no puedo arriesgar mi carrera”.

Los representantes de las asociaciones de estudiantes subrayan que ese es otro gran problema, la heterogeneidad en la respuesta y grado de compromiso entre las universidades y los hospitales para con los MIP. “Cada quien hace lo que quiere y eso genera desigualdad en las respuestas y nos impide hacer un frente común”, aseguran.

Por lo pronto en la AMMIP han dispuesto una plataforma y un correo para recibir quejas y dudas de los MIP, hasta ahora han recibido unos 500 correos, una copia de cada uno le llega en automático al director de la DGCES.

“Tenemos al menos 30 denuncias de los internos que ya han regresado a hospitales y señalan que o no les dan nada o solo les dan un cubrebocas y que están en hospitales no COVID pero que sí llegan pacientes con infecciones respiratorias. Las denuncias involucran a la tres instituciones Salud, IMSS, ISSSTE en ese orden”, dice el representante de la AMMIP.

Entre la presión y el chantaje a estudiantes

Los estudiantes también señalan que en estos días se ha generado una ola de mensajes desde diversos frentes que señalan como carentes de vocación a quienes se niegan a volver a las instituciones. Pero también está muy latente el llamado a volver para ayudar en la atención en los hospitales, como una forma de cumplir un compromiso ético.

Una MIP de la Universidad Autónoma de Aguascalientes denuncia que una médico de base de medicina interna hizo en Facebook un comentario donde invitaba a los estudiantes de medicina a volver a las instituciones.

“Puso ahí que no dejemos el barco tirado cuando más nos necesitan, dice que nos falta vocación, pero que al final no somos indispensables”.

Quien subió el post, aunque después lo eliminó, es Gabriela Ramírez, médica adscrita al Servicio de Medicina Interna en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes.

En este había escrito: “Los futuros médicos se fueron de los hospitales cuando más los necesitábamos, creen que nosotros no sentimos angustia y preocupación por infectarnos, algunos de mis compañeros o residentes tienen factores de riesgo para realmente pasarla mal si se infectan”.

Y sigue: “Ustedes, sin embargo, eran el personal de menor riesgo, lo saben!!!, hay médicos que regresaron aún con factores de riesgo, que triste que no lo pudieran aprender, porque no están aquí, eso también es enseñanza para ustedes, es muy lamentable que en lugar de unir fuerzas como lo estamos haciendo en el hospital, huyeran de esa manera…ustedes piensan y están habituados como generación millenial a obtener todo fácil”, decía el post.

En la conferencia sobre COVID-19 de esta sábado, Juan Manuel Quijada Gaytán, director general de Servicios de Atención Psiquiátrica, se dirigió a los estudiantes de medicina del país.

“La medicina es una carrera gratificante, los necesitamos, no siempre es tan dura como lo que están viviendo ustedes ahorita. No tengan miedo, no claudiquen, necesitamos profesionistas entregados y apasionados para sacar al país de esta y de todas las pendientes que tenemos frente a nosotros”, les dijo.

En respuesta a eso el representante de AMMIP dice: “Estamos de acuerdo en que México necesita a los médicos en formación pero los necesita sanos y bien preparados, actualizados en temas emergentes en salud para que podamos ser profesionistas de excelencia, no les vamos a servir si estamos enfermos”.

“Que no se le olvide al doctor que nosotros también necesitamos mucho de Mexico, necesitamos una beca digna y seguridad. Un mes antes del inicio de la pandemia hicimos una marcha por los estudiantes de medicina que han sido asesinados y no vemos respuesta”, replicaron.