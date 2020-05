Gobernadores arman bloque contra medidas del gobierno por COVID-19

Los gobernadores de siete entidades del país armaron un bloque para diseñar sus propias medidas sanitarias y de reactivación económica ante la emergencia de COVID-19.

Las administraciones de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Durango, Jalisco y Colima dijeron haber llegado a acuerdos para una “reciprocidad fiscal” por parte de la Federación, pues buscan también resarcir los recortes anunciados por la Secretaría de Hacienda, ante la epidemia.

Aunque aseguraron que impulsarán el diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, Nuevo León; Miguel Ángel Riquelme Solís, Coahuila; José Rosas Aispuro, Durango; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Ignacio Peralta, de Colima, así como a Enrique Ibarra, secretario de gobierno de Jalisco (en representación del mandatario estatal Enrique Alfaro), acordaron trabajar sobre una agenda de salud, reactivación económica y atención a la pobreza.

La agenda se publicará en cada entidad este 16 de mayo, la cuales las realizarán grupos de trabajo: “cada uno dirigido por un Gobernador y sobre los ejes: construcción de una nueva normalidad en medio de una epidemia todavía activa; reactivación económica por etapas y prioridades; protección prioritaria a grupos vulnerables; y viabilidad financiera de los estados”, señalaron tras sostener una reunión interestatal COVID-19.

También acordaron adoptar un “Protocolo General de Salud y Reactivación Económica”, donde contemplan una reapertura gradual y sincronizada de “sectores con cadenas de valor compartidas, siempre considerando la responsabilidad con la salud y la vida de los ciudadanos”.

En cuanto a las actividades escolares, plantean no iniciar clases presenciales durante el presente ciclo escolar y concluirlo desde los hogares; “en los casos donde no haya condiciones de conectividad a internet o virtuales, se buscará la implementación de algún mecanismo que le permita a los niños y niñas no estar en desigualdad para el acceso a contenidos educativos”, apuntaron.

Los gobernadores señalaron que uno de los convenios cancelados por el gobierno federal para este años y que estaban vigentes, es el del Servicio Nacional del Empleo.

No más recortes: exigirán gobernadores

Otra acción acordada por los 7 mandatarios estatales es iniciar la “ruta legal” para solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), resarcir los gastos transferidos por la Federación a las entidades para la atención de la emergencia sanitaria, “y los cuales no estaban previstos en sus ejercicios fiscales para el 2020”.

“Si el gobierno federal se dejara, le ayudaríamos a trazar la ruta, pero no hay interés, andan en otra cosa; yo creo que vamos a tener que juntarnos con el sector empresarial para ver cómo los estados hacen un planteamiento ante los escenarios tan oscuros”, dijo el gobernador Silvano Aureoles.

En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, dijo que no pedirán “nada que no le corresponda a nuestros estados. No vamos a seguir permitiendo que el gobierno afecte decisiones que afecten a nuestros estados. No permitir más abusos de parte del gobierno central”, insistió.