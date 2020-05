Hoy No Circula: 6 estados aumentan restricciones por COVID-19

Este jueves, los estados de Puebla y Zacatecas anunciaron restricciones vehiculares antes el incremento de casos de COVID-19, por lo que suman ya seis entidades y un municipio que aplican el Hoy No Circula ante la epidemia.

El gobierno poblano dijo que implementará el programa a partir del 11 de mayo, y hasta que termine la emergencia sanitaria.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta precisó que este viernes 8 de mayo, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) dará a conocer los lineamientos bajo los que operará el Hoy No Circula.

“La SMT analizará en qué municipios la movilidad motora es menor, por lo que podrían quedar exentos de esta medida”, expuso el gobierno estatal .

Zacatecas

En Zacatecas, el Secretario General de Gobierno, Jehú Salas Dávila, y el Director de Policía de Seguridad Vial, Oswaldo Caldera Murillo, explicaron que el Hoy No Circula comenzará este 10 de mayo, con el objetivo de reducir la movilidad de vehículos hasta llegar a un promedio de 35 o 40%.

“Por única ocasión, el programa funcionará en día domingo; es decir, este 10 de mayo, de modo que no podrán circular las unidades con terminación en 1, 3, 5, 7 y 9”

Así aplicará su calendario de 7:00 a 23:00 horas:

Placas con último dígito 1, 2, y 3 no circulan los lunes y jueves; quienes terminan con 4, 5, y 6, los martes y viernes; 7, 8, 9 y 0, los miércoles y sábado, de acuerdo con el gobierno estatal.

El programa en Zacatecas también aplicará para vehículos extranjeros y los procedentes de otros estados, y si la unidad no dispone de matrícula, se le considerará como número 0; si el auto termina en letra, se tomará en cuenta el último dígito.

“A quienes infrinjan la nueva norma, se les retendrá la unidad por 48 horas en sitios autorizados por la Policía de Seguridad Vial; de haber reincidencias, las personas serán sometidas a las sanciones de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Zacatecas”, explicó el gobierno estatal.

Las excepciones al Hoy No Circula son los transportes del servicio público, grúas de arrastre y salvamento, unidades de los servicios de emergencia, seguridad pública y privada, vehículos funerarios, así como los que se presten para realización de actividades esenciales, como el envío de alimentos.

También están exentos los utilizados para alguna emergencia médica, que den servicio a personas con discapacidad, que se presten al transporte de cosas, y particulares del personal de salud, seguridad y protección civil.

Tamaulipas

Desde el pasado 23 de abril, Tamaulipas aplicó el Doble No Circula en Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Madero, Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Victoria y Río Bravo.

La medida aplica para los vehículos nacionales y extranjeros, según el día que corresponda a la terminación de la placa, con excepción de situaciones de urgencia, vehículos oficiales o de dependencias gubernamentales, el transporte de productos agrícolas, pesqueros, pecuarios o agroindustriales, así como para el transporte y circulación del personal médico y sanitario.

El lunes no circularán los vehículos con placas cuyo último dígito visible termine en 0 y 1, el martes en 2 y 3, el miércoles en 4 y 5, el jueves las terminadas en 6 y 7, el viernes en 8 y 9.

Hidalgo

El gobierno de Hidalgo anunció la aplicación del Hoy no Circula este 2 de mayo, tras observar que no se ha presentado una reducción en la circulación de vehículos.

Por ello, se explicó que los automóviles que circulen por todo el territorio estatal, incluyendo a los que posean placas de otros estados del país, estarán sujetos a la reducción de movilidad a partir del último dígito de su matrícula de circulación.

Así, las matrículas cuyo último dígito numérico termine en un número par no circulará los días lunes, miércoles, viernes y el primer, tercero y quinto domingo de cada mes.

En tanto los dígitos de terminación non, dejarán de circular los días martes, jueves, sábado y el segundo y cuarto domingo de cada mes.

En caso de incumplir com estas medidas, se podrá aplicar una sanción, la cual implica una multa que va desde los 868 a los 43 mil 440 pesos.

CDMX y Edomex

Desde el inicio de la Fase 3 de la epidemia, los gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México anunciaron anunciaron la aplicación del Hoy No Circula desde el pasado 23 de abril para todos los vehículos, independientemente de su holograma.

De esta medida solo se excluirá a taxistas, transporte de carga, personas con discapacidad y autos conducidos por médicos y trabajadoras o trabajadores de Salud.

Acapulco

El Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, anunció la restricción vehicular para el transporte público liviano y particular, de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, desde el pasado 30 de abril.

El Hoy No Circula establece que en Acapulco, las unidades con placas de circulación en terminación 0 y 1, no circularán el día lunes; 2 y 3, el día martes; 4 y 5, el día miércoles; 6 y 7, el día jueves; 8 y 9, el día viernes. Sábado y domingo no será restringido el tránsito a ninguna unidad motriz en las vialidades del municipio.

“La medida no aplicará para vehículos oficiales que realizan labores de servicio para la población, unidades de emergencias y de empresas que realizan actividades esenciales por la contingencia, así como transporte de pasajeros foráneos, de alimentos, de mensajería, estancias infantiles, asilos, mercancía de abarrotes, servicios de distribución de combustible, funerarias, así como los vehículos que trasladen mercancía y presten servicios indispensables, entre otros cuya actividad sea ajena a actividades recreativas que en estos momentos deben estar suspendidas por la emergencia de salud”, explicó la alcaldía.