AMLO dice que no se meterá en conflicto laboral de Notimex

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no intervendrá en el conflicto laboral de la agencia Notimex, pese a que la agencia del Estado incumplió con la orden de la la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de parar labores y respetar la huelga de su sindicato.

López Obrador señaló que el conflicto debe resolverse entre el sindicato y la directora de la agencia, Sanjuana Martínez.

“Son periodistas; mujeres y hombres inteligentes, con imaginación, con talento, como no lo van a poder resolver (…) yo no me voy a meter, y si hay una inconformidad que se tiene que acudir las instancias correspondientes y se tiene que escuchar a todas las partes”, añadió.

El mandatario añadió que si bien existe una polémica, no es un tema para alarmarse e hizo un llamado para que haya insultos ni afectaciones.

También puso en duda los supuestos ataques en redes sociales orquestados y pagados por la dirección de Notimex contra exempleados de la agencia, revelados por organizaciones como Artículo 19.

“Yo no creo que eso esté sucediendo, sinceramente es una confrontación de posturas entonces ya se va a arreglar, y no esta mal que también haya debate, pero estos son unos momentos de más análisis y reflexión. Si vamos a una nueva normalidad, que sea sobre nuevas bases”, declaró.

Insistió en que ambas partes tienen que llegar a un acuerdo, sin necesidad de usar la fuerza, “ni a gritos ni a sombrerazos, ni mucho menos con insultos”.

Los trabajadores de Notimex iniciaron la huelga desde febrero tras denunciar despidos injustificados y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, así como falta de voluntad de la dirección de la agencia para revisarlo.

El 13 de mayo, la Junta de Conciliación y Arbitraje resolvió que Notimex debía de frenar labores y respetar la huelga de su sindicato, pero la agencia acusó que éstas eran argucias legales y que acudiría a instancias correspondientes.

A inicios de marzo la Junta señaló que Notimex no consiguió ningún amparo para mantener sus actividades y que de hacerlo incurriría en responsabilidad al no acatar una orden.

De acuerdo con documentos publicados por el Sindicato Único de Trabajo de Notimex (SUTNOTIMEX), de no acatar la resolución la agencia puede recibir una multa de 434 mil 400 pesos, en términos de la Ley Federal del Trabajo.