IMSS ha aprobado 157 mil créditos ante COVID-19; apenas 24% de la meta

Zoé Robledo, director del IMSS, explicó que 46 mil créditos aprobados no han sido depositados por cuestiones como que la Clabe bancaria está cancelada, no existe o no tiene capacidad para recibir transferencias, es incorrecta, o no pertenece al participante receptor.