AMLO dice que el 90% de las llamadas sobre violencia contra mujeres son falsas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia contra las mujeres son falsas, esto pese a los registros oficiales sobre el incremento de violencia durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Dijo que eso “está demostrado”, aunque no dio más detalles.

“No quiero decir que no existe la violencia contra las mujeres, pero el 90% de las llamadas que registran por violencia contra mujeres son falsas”, aseguró en su conferencia de prensa.

Esas llamadas las comparó con las que recibe el Metro sobre sabotajes y bombas, que muchas no son verdaderas.

El mandatario negó que exista la violencia por confinamiento, que haya aumentando durante la pandemia, ya que la familia mexicana es distinta a las de otros países, “siempre ha habido una convivencia en armonía”.

“Lo que he sostenido es que no precisamente por el retiro a las casas ha habido más violencia, eso puede ser que suceda en otros países. Es un tema que vale la pena analizarlo a fondo, es que la familia mexicana es distinta a la familia en Europa, a la familia en Estados Unidos, nosotros estamos acostumbrados los mexicanos a convivir, a estar juntos”, sostuvo.

“Yo no digo que en México no haya esta confrontación, claro que en todas las familias hay diferencias, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes (…) cuidado con los estereotipos, con teorías de aplicación general, yo me rebelo ante eso”, sostuvo.

Reiteró que están en contra de la violencia que de manera irracional padecen las mujeres, contra los feminicidios y los crímenes de odio por razones humanitarias.

“Si fuésemos conservadores a lo mejor no nos interesaría el tema, pero hemos defendido a los pobres, desvalidos, desposeídos, a los más vulnerables, a las mujeres, hay constancia de eso”, sostuvo.

“Ahora a los conservadores les ha dado por señalar que no hacemos nada en defensa de las mujeres, se equivocan, constantemente estamos tratando el asunto, todos los días”.

Afirmó que continuarán defendiendo y protegiendo a las mujeres, e insistió en que no es feminista, sino humanista.

Esta no es la primera vez que el presidente niega una alza de violencia contra la mujer durante la pandemia.

En su conferencia matutina del 6 de mayo, López Obrador dijo que aunque se preveía un aumento en la violencia contra las mujeres, esto no ha ocurrido: “Puede haber cifra negra, pero en las denuncias no ha habido un incremento”.

Sin embargo, esto es falso de acuerdo con las denuncias formales, llamadas telefónicas a números de auxilio y los reportes de Organizaciones de la Sociedad Civil, en cuanto a violencia familiar, delitos sexuales y homicidios dolosos de mujeres.

Tan solo en el mes de marzo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se abrieron 20 mil 232 carpetas de investigación por el delito de “violencia familiar”, la cifra más alta desde 2015.

Esta alza también se reflejó en la Ciudad de México y zona conurbada con un máximo histórico de llamadas por violencia contra las mujeres a Locatel, pero en abril bajaron los reportes.

De acuerdo con las cifras de la Línea Mujer, actualizadas este martes por la Agencia Digital de la CDMX, durante abril se recibieron 11 mil 610 llamadas de emergencia o para pedir orientación, es decir, 16 por hora, o una cada tres minutos y medio. Esta cantidad fue 7.8% menos que durante marzo.





