Médicos niegan que solo busquen enriquecerse como dijo AMLO; él se disculpa

Médicos de todo el país condenaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien señaló que hubo un tiempo en que “solo buscaban enriquecerse”.

En su conferencia matutina del viernes pasado, el mandatario dijo que en el periodo neoliberal los médicos anteponían los intereses económicos sobre la salud de los pacientes.

“Como se decía antes de los médicos, que sólo buscaban enriquecerse ¿no?, que llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle: ¿Qué tienes? Es que me duela acá, doctor. “No, ¿qué tienes de bienes?”, comentó el presidente.

Durante el fin de semana, diversas asociaciones de médicos en todo el país criticaron estas palabras y señalaron que no suman al entorno de ataques que vive el gremio por la atención a pacientes con COVID-19.

La Asociación Mexicana de Cirugía General (AMCGM) y la Federación Mexicana de Colegios Especialistas en Cirugía General rechazaron el comentario del presidente y aseguraron que todo el gremio tiene una gran vocación de servicio y de entrega continua para los pacientes.

“(El comentario del presidente) ofende a todo el gremio médico, además de contribuir a generar un ambiente adverso para todo el personal que labora en el área de salud, con el riesgo de más agresiones verbales y físicas”, señalaron.

Comunicado de AMCG y la Federación Mexicana de Colegios Especialistas en Cirugía General y Asociaciones Quirúrgicas de Mexico @HLGatell @lopezobrador_ pic.twitter.com/hcYuW4yXuq — amcgmx (@amcgmx) May 11, 2020

En tanto, el Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia (Compedia) calificó de “ofensivas e injustas” la palabras del presidente.

“Nuestro gremio ha demostrado siempre compromiso desinteresado, solidaridad, empatía y honestidad, poniendo por delante el bienestar y seguridad de nuestros pacientes”, expresó el Compedia.

La Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México (AMUDEM) también descalificó las palabras de López Obrador y señaló que los médicos de urgencias dan todo su esfuerzo “a pesar de las carencias y deficiencias del sistema de salud, exigimos respeto al personal que lucha día a día por México”.

La Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México. NO apoyamos las declaraciones de @lopezobrador_, como médicos de #Urgencias damos todo de nosotros a pesar de las carencias y deficiencias del sistema de salud, exigimos respeto al personal que lucha día a día por 🇲🇽 — AMUDEM (@amudem) May 10, 2020

Otras organizaciones que condenaron las palabras del presidente fueron: la Sociedad Mexicana de Pediatría; la Asociación Mexicana de Hernia; la Asociación Mexicana de Retina; la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, y la Asociación Mexicana de Retina.

Algunas de ellas tacharon de “malintencionadas” las declaraciones del mandatario.

AMLO se disculpa

Este lunes, en su conferencia matutina el presidente López Obrador pidió una disculpa a los médicos ofendidos y dijo que tergiversaron sus palabras.

“No, si lo entendieron así ofrezco disculpas pero no fue eso, yo hablé de cómo los médicos tienen una vocación humanista”, señaló.

“Cómo voy a hablar mal de los médicos (…) hablé de algunos que mercantilizaron la medicina (…) es parte del modelo neoliberal se robaban las medicinas, uno de los negocios más jugosos en el pasado era el de las medicinas”, añadió.

López Obrador aseguró que su intención no fue generalizar, pero insistió en que existen médicos que se interesan solo en los bienes económicos del paciente.

“Hay también no solo médicos, sino hospitales, en donde lo primero es ¿qué tienes?, o dame tu tarjeta, y a eso fue a lo que me referí (…) desde luego no podemos generalizar”.

Según el presidente estas declaraciones no afectan el contexto actual del personal de salud e incluso dijo que “abonan para que les de vergüenza a los que hacen eso (…) antes no se hablaba del tema y es claro que no les gusta a algunos”.

El mandatario también pidió a los médicos no enojarse y mejor debatir. “Se deben de sentir mal porque eran los intocables, no se podía tocar a los intocables y ahora es otra cosa”.