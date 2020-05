Sheinbaum niega que se esté ocultando cifra real de muertes por COVID

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes en videoconferencia que su administración esté ocultando la cifra real de muertes por COVID-19, refiriendo que para el conteo se sigue una norma oficial y que además se designó una comisión autónoma e independiente para dar certeza sobre las cifras.

La mandataria capitalina dijo lo anterior en respuesta a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), donde se señaló que actas de defunción registran tres veces más muertes por el coronavirus que las reportadas por el gobierno de Sheinbaum.

“No sé de dónde se obtuvo esta base de datos, y sí es muy importante el tema de protección de datos personales, en primer lugar, porque está normado por la ley”, mencionó la jefa de Gobierno sobre las actas analizadas por MCCI.

Luego dijo que en el proceso para cuantificar los fallecimientos no solo se revisa el acta de defunción, sino también el certificado médico que está asociado a dicha acta.

“Estamos siguiendo los criterios de la Norma Oficial Mexicana que está establecida para las epidemias, y además de todo estamos buscando que sea un equipo de expertos y científicos autónomo independiente quien haga esta evaluación y sean ellos quienes lo hagan público”, apuntó.

“Hay total transparencia y total coherencia en la información que estamos dando y siempre lo hemos dicho, lo que se informa en este momento es aquellos fallecimientos que tienen que ver con la prueba de COVID que sea positiva”, agregó.

“Hay más fallecimientos, sí lo dije, sí hay más fallecimientos. ¿Cuándo se va a dar esta información? Esta información, de acuerdo con la Norma establecida mexicana, se tiene que dar… va a haber total transparencia, pero tenemos que cumplir con esta normatividad que lo que establece es la revisión de los certificados médicos”.

La cifra real de muertes por COVID-19, enfatizó Sheinbaum, no se puede ocultar.

“Esta información es algo que no se puede esconder nunca y que, además, por convicción, jamás la esconderíamos, pero también hay que ser responsables en la información”, dijo la mandataria capitalina.

“No se puede esconder, porque de todas maneras el número de fallecimientos por fecha tiene la obligación de publicarlo el INEGI en su momento, pero además no queremos esconderlo, nosotros, con toda transparencia estamos actuando”.

Organizaciones como MCCI, dijo, están buscando que haya contradicciones.

“Hay quien le llama Mexicanos por la Corrupción, no Mexicanos Contra la Corrupción, y están buscando esta contradicción y no, en nuestro caso no va a haber esta contradicción y hay total transparencia”, dijo.