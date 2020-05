Diputados de Morena congelan iniciativa de extinción de fideicomisos

‘Nos equivocamos’, reconocen diputados de Morena y congelan iniciativa de extinción de fideicomisos

“No fue la mejor, tal vez estamos sesionando en formas muy novedosas o adversas. No hay una mala intención, no hay mala fe, no queremos lastimar a nadie, queremos eficientar el tiempo”, dijo Dolores Padierna, quien presentó la iniciativa a nombre de la bancada de Morena.