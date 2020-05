'Nueva normalidad': Los municipios que pueden reiniciar actividad este lunes

Como lo informaron autoridades federales al presentar el plan progresivo para salir de la cuarentena y entrar a la “nueva normalidad”, ante la pandemia de COVID-19, este lunes 18 de mayo los municipios que no han tenido casos confirmados de coronavirus en los últimos 28 días podrán retomar actividades económicas, sociales y educativas de forma presencial, en el espacio público.

Entérate: ‘Nueva normalidad’, solo municipios sin contagios abrirán el 18 de mayo; Valle de México no

Hasta el reporte del 16 de mayo, son 324 municipios con esa condición, de no tener casos y además no ser vecinos de uno que sí los tenga.

La lista irá cambiando, pueden agregarse o salir de la lista municipios, ya que autoridades de Salud, según explicaron, hacen una revisión en tiempo real.

Otra acotación para esta lista, hecha por el subsecretario Hugo López-Gatell, es que aunque las autoridades federales den ‘luz verde’ a estos municipios para entrar a la nueva normalidad, las autoridades locales tendrán la última palabra.

“Si ellas y ellos deciden que no, están ejerciendo sus facultades como autoridad sanitaria estatal; y si deciden que no, no hay ninguna contraposición o pleito o animosidad con el gobierno federal, simplemente el gobierno federal ha dicho pueden, ellos deciden si quieren o no hacerlo efectivo”, dijo el subsecretario.

Si bien esos municipios pueden retomar actividades, autoridades de Salud han mencionado que ahí también deben prevalecer medidas sanitarias como el constante lavado de manos y la sana distancia.

El resto de los municipios del país, donde sí hay casos confirmados de COVID-19, tendrán que esperar hasta el 1 de junio, cuando se publique el semáforo de nivel de contagio en los estados y con él se defina qué actividades laborales pueden retomarse.

De los 324 municipios que el gobierno federal llamó “de la esperanza”, sin contagios confirmados de coronavirus, 213 se ubican en el estado de Oaxaca, la mayoría de ellos.

“Tanto en la Sierra Norte de Oaxaca, como en la Sierra Juárez y también hacía la zona de la costa, hay municipios con estas características. Noten ustedes que prácticamente la mayoría del territorio del estado de Oaxaca está sin contagios”, dijo López-Gatell.

A continuación puedes consultar la lista completa de municipios: