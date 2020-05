'Nueva normalidad': solo municipios sin contagios abrirán el 18 de mayo

El gobierno federal presentó el plan progresivo para el regreso a la “nueva normalidad del país” y la reactivación de las actividades sociales, educativas y económicas, luego de la pandemia de COVID-19.

Dicho plan funcionará a partir de tres etapas y un semáforo que se conforma por cuatro niveles.

En una primera etapa, los 269 municipios ubicados en 15 estados, denominados “municipios de la esperanza”, y que no tienen contagios, reiniciarán sus actividades el próximo 18 de mayo.

La segunda etapa, del 18 al 31 de mayo, será de preparación para la reapertura en el resto del país. Además se activan los sectores de construcción, minería y fabricación de equipo de transporte.

A partir del 1 de junio iniciará la tercera etapa con la aplicación del semáforo por regiones:

Color Rojo

Solo reactivarán las actividades esenciales y continuarán las medidas de salud pública y del trabajo.

El espacio público permanecerá cerrado, las personas vulnerables aún no podrán salir y las actividades escolares no serán presenciales.

Color naranja

Se mantienen las medidas de salud pública y del trabajo y regresan las actividades no esenciales de manera reducida.

Los espacios públicos también se abren de manera reducida y las personas vulnerables podrán salir pero con máximos cuidados.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, señaló que en este punto el gobierno implementará estrategias para el máximo cuidado de las personas vulnerables que tengan que salir a las calles.

Color amarillo

Seguirán las medidas de salud pública y trabajo y regresan de forma habitual las actividades no esenciales.

También vuelven a la normalidad las actividades públicas en espacios abiertos y cerrados. Y las personas vulnerables bajan su nivel de cuidados de máximo a medio.

Color verde

Además del regreso de las actividades no esenciales y la reapertura de espacios públicos, se dará el regreso de las actividades escolares.

En este nivel el país regresará a la normalidad pero se mantendrán las medidas de salud pública y trabajo, así como acciones de cuidado para personas vulnerables.

La titular de Economía añadió que la Secretaría de Salud anunciará semanalmente en qué color se encuentra cada estado, por lo que la población deberá respetar las medidas que correspondan a su entidad.

Al momento, 11 estados se encuentran en el nivel verde: Chihuahua; Coahuila; Nuevo León; Durango; Zacatecas; San Luis Potosí; Jalisco; Colima; Guanajuato; Querétaro, y Chiapas.

SEP regresará con base en semáforo

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que solo se regresará a clases presenciales en los estados que tengan el semáforo en verde.

“No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestra comunidad escolar. Esto nos lo indica la autoridad sanitaria, sólo abriremos con semáforo verde”, refirió.

Señaló que el ciclo escolar en curso 2019-2020 está asegurado pues antes de la jornada de sana distancia ya se había cubierto entre el 73 y el 80% de los contenidos.

Las clases en línea y a través del programa Aprende en Casa seguirán.

Añadió que cuando sea posible se cerrará el ciclo con una etapa presencial en la que se realicen exámenes a los menores.

Este semáforo fue aprobado este martes por el Consejo de Salubridad General, el cual cual estableció que “el regreso a la nueva normalidad” será paulatino.

Además de que se respetarán las medidas establecidas para disminuir las posibilidades de un rebrote de infección.

“Un plan de aplicación voluntaria”: AMLO

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que confía en la responsabilidad de la gente para la correcta aplicación de este plan.

Por tanto, el mandatario aseguró que su gobierno no impondrá nada ni aplicará medidas coercitivas.

“No vamos a variar (…) nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, este plan es de aplicación voluntaria (…) garantizando la libertad para todos”, refirió.

López Obrador dijo que el pueblo de México es responsable, muy consciente y participativo.

“Si hay una autoridad municipal, estatal que, de acuerdo a sus características por región, decide que no va a acatar el plan, no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación”.