En BC, 14% de pacientes con COVID son empleados y obreros de empresas activas

En Baja California, 435 empleados, trabajadores formales y obreros que laboran en las diferentes empresas que no han parado actividades desde que inició la epidemia de COVID-19 en México, han dado positivo al virus, informó la Secretaría de Salud Estatal.

Se trata de un 14% de los casos registrados hasta el sábado 16 de mayo, en esa entidad fronteriza del noroeste de México.

El desglose por municipio es de 272 casos en Tijuana; 138 en Mexicali; 17 en Tecate; cuatro en Playas de Rosarito, al igual que en Ensenada.

Uno de los sectores que se ha visto afectado con casos positivos entre sus obreros es la industria maquiladora de exportación que opera en esa entidad, y que junto a Chihuahua y Sonora concentran gran parte de estas empresas instaladas en México.

“Me pidieron que siguiera yendo”

X es obrero supervisor de una empresa maquiladora de exportación en Tijuana, de las catalogadas como esenciales, y la semana pasada dio positivo al virus de COVID-19, al igual que otros de sus compañeros en la fábrica.

Su testimonio se dio de manera anónima para evitar algún tipo de represalia en su contra, pero la fuente proporcionó copia de su examen médico donde se corroboró que dio positivo a la prueba.

X narró cómo a pesar de que en su momento dio aviso a sus jefes de que se encontraba con todos los síntomas del virus y que la estaba pasando mal, éstos trataron de persuadirlo para regresar a labores en la fábrica.

“Me pidieron que siguiera yendo, pero les tuve que decir que era mejor esperar. Que aun cuando los síntomas más fuertes ya me habían pasado era necesario hacerme un examen. Les dije que si el examen salía negativo regresaría inmediatamente”.

El lunes 11 de mayo X se realizó la prueba y el viernes 15 le dijeron que había dado positivo.

De acuerdo con X, él contrajo el virus en su empresa luego que otros compañeros se contagiaran.

Tras los primeros contagios los directivos de la fábrica instalaron filtros de salud, pero aun así los casos positivos se siguieron presentando.

En Baja California, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía estatal operan el 40% de las empresas maquiladoras consideradas esenciales, entre las que se encuentran 100 que el pasado 1 de mayo reactivaron actividades por decisión del gobierno estatal y que representaban 40 mil empleos.

El otro 60% de las empresas permanecen sin actividad.

Entre las empresas que se reactivaron se encuentran las dedicadas a la fabricación de televisiones.

La agenda T-MEC

Para los integrantes de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPPT), un colectivo cuyos integrantes brindan asesorías sobre derechos laborales a los trabajadores de maquiladora en Baja California, no hay duda que la decisión que el pasado 1 de mayo tomó el gobierno de Baja California para reabrir 100 empresas, que de acuerdo con el decreto del gobierno mexicano no eran esenciales, se debió a “la presión por reabrir o no cerrar las plantas de producción proviene de las casas matrices de las empresas de capital extranjero; sólo con el objetivo de no cortar su cadena de suministros, cumplir con tiempos y cantidades de entrega previamente pactados y no afectar sus ganancias”.

Aseguraron que amparados en el recién firmado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC, los gerentes de estas plantas industriales ligadas a las de Baja California han declarado a las autoridades competentes que para Estados Unidos son esenciales los productos que aquí se hacen y por eso pidieron reabrirlas.

Lo anterior motivó a sus integrantes a presentar una petición en Change.org donde le solicitan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no permita la apertura de empresas consideradas no esenciales.

Motivan a obreros

En el caso de Mexicali, donde se han dado 138 positivos de COVID-19 entre trabajadores y obreros, los representantes del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, A.C (Index), que aglutina a un importante número de estas empresas, pusieron en marcha una campaña llamada “Alianza Industrial por Mexicali” que tiene como objetivo sensibilizar a obreros y empresas para fomentar el cuidado de la salud y establecer las estrategias para mantener la fuerza laboral y reactivar la economía post pandemia.

En el caso de Index, con la decisión de las autoridades bajacalifornianas del pasado 1 de mayo, se reabrieron alrededor del 50% de sus empresas asociadas las cuales forman parte de la cadena de suministro de empresas esenciales o bien lo son, con menos del 30% de su personal.

La Index –además- para el regreso de los obreros que laboran en sus empresas agremiadas ha implementado una serie de medidas preventivas. Por ejemplo para evitar aglomeraciones han modificado los horarios de descanso para contar con menos personal; en los comedores se han movido las mesas para distanciar a la gente; se han instalado acrílicos para dividir; se desinfectan constantemente las oficinas y áreas de producción; en el caso de las empresas que manejan el transporte de personal utilizan más unidades para evitar la aglomeración de personas y se desinfectan varias veces al día y se están entregando mascarillas y gel antibacterial a los empleados.

“Esto es para darles la confianza a los trabajadores que se encuentran seguros en sus centros de trabajo”, dijo la Index en entrevista para Animal Político.

No solo eso. La Index también ha denunciado que aun cuando las autoridades ya han establecido cuáles son las industrias maquiladoras esenciales, hay empresas que no son esenciales y siguen operando. En Mexicali, se calcula que hay alrededor de 15 maquiladoras de este tipo.

El pasado 14 de mayo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California informó sobre la clausura, en Tijuana, de la empresa Milky Woay S.A de C.V, dedicada a la elaboración de blusas y camisas para exportación, esto por desobedecer el mandato del cierre de actividades “que todos los empleadores con actividades no esenciales deben acatar”.

Apenas un días antes, el 13 de mayo, este misma secretaría reconoció que 9 funcionarios de la institución habían dado positivos a COVID-19, sin precisar si se trataba de empleados que iban a supervisar en terreno a las empresas no esenciales o trabajadores administrativos que hacen teletrabajo o labores de oficina.