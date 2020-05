Pacientes COVID no graves serán hospitalizados en el Autódromo

Las personas que tengan factores de riesgo, den positivo a COVID, pero no hayan desarrollado todavía una forma grave de la enfermedad, al menos hasta el momento de presentarse a consulta médica, serán trasladados al hospital de expansión instalado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Aquí queremos llevar a estos sujetos de mayor riesgo porque son los que pueden, aunque no hayan desarrollado la enfermedad a lo largo de los días, desarrollar una neumonía o alguna complicación. Vamos a darles un lugar que es como si fuera un hospital, donde los vamos a vigilar, les vamos a dar una observación mayor y en el caso de que tenga una complicación, y si requiere ir al hospital, los vamos a derivar”, explicó Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del Seguro Social, durante la conferencia diaria sobre COVID-19.

El funcionario aseguró que esta decisión se tomó porque “los diabéticos que no están bien controlados o los hipertensos que no están bien controlados, podrían controlarse mejor en un lugar como éste, dado que a veces el cuidado en casa no puede ser el óptimo, o en algunos casos los adultos mayores viven solos, aquí los podríamos vigilar”.

Esta vigilancia estaría a cargo de médicos, en su mayoría médicos generales. El modelo de atención de los equipos de respuesta COVID-19 sería más expandido –señaló Borja– “tendríamos un especialista trabajando con cinco médicos ya sea familiares o de otras especialidades o médicos generales, y en total atenderían a 50 pacientes”.

Con este tipo de atención, el IMSS pretende disminuir el número de pacientes que requieran intubación, al detectarlos y controlar los riesgos desde el inicio.

El área en el Autódromo tendrá 192 camas para hospitalización y 29 para cuidados intensivos, por si algún paciente se agrava.

Para detectar a los pacientes con factores de riesgo habrá un filtro de valoración inicial en las Unidades de Medicina Familiar, en la atención médica continúa o en la parte de urgencias de los hospitales.

“A las personas que en ese momento no requieran ser hospitalizados pero que son de alto riesgo, las enviaremos, por sus propios medios, o en una ambulancia (al Autódromo)”, explicó Borja.

La instalación tendrá pabellones respiratorios, laboratorio, rayos-x, un sistema de distribución de gas medicinal, un área séptica, farmacia y cubículos de diagnóstico. Habrá también un área para los médicos, con comedor, sala de espera y vestidores.

El personal, dijo Borja, contará con el equipo de protección adecuado para atender a pacientes COVID, “y tendríamos entonces estos servicios hospitalarios, de ambulancia, de alimentación, de recolección de basura, de ropería y servicio de hidratación para el personal de salud”.

Sobre el diseño de esta zona de hospitalización, el funcionario subrayó que se dispondrán 50 camas alrededor de una área central de enfermería y de médicos para el cuidado de los pacientes, como se tiene en las unidades de cuidados intensivos.