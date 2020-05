Pese a pandemia, la recaudación de impuestos aumentó 4.9%, dice AMLO

A pesar del golpe económico que significó la pandemia de COVID-19, la recaudación de impuestos del 1 de enero al 15 de mayo aumentó 4.9% en términos reales respecto del mismo periodo de 2019, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que, en lo que va de año, el gobierno federal ha recaudado 1 billón 597 mil 097 millones de pesos.

López Obrador dio a conocer estas cifras en un escrito publicado hoy con el título “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, en el que el mandatario defiende la distribución de recursos públicos mediante programas sociales para los más pobres como método para reactivar la economía.

El presidente destacó que el aumento en la recaudación obedece principalmente al cobro de impuestos a grandes empresas, el combate al fraude fiscal y la prohibición de las condonaciones.

“Ahora estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos, procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que se las ingeniaban para delinquir y no pagar sus contribuciones y gozar de impunidad; es decir, mediante la fórmula de no permitir los fraudes fiscales, la hacienda pública se está fortaleciendo”, escribió.

“Un dato: aun con la crisis por la pandemia del COVID-19, la recaudación del primero de enero al 15 de mayo fue de 1 billón 597 mil 097 millones de pesos; o sea, 4.9% superior en términos reales al mismo periodo del año pasado. Recordemos que en los dos últimos sexenios 165 grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 348 mil 877 millones de pesos y, ahora, por el contrario, además de no existir este ofensivo privilegio, estamos cobrando deudas vencidas. En estos tiempos, hemos iniciado denuncias civiles y penales contra 15 grandes corporaciones que en conjunto deben al erario 50 mil millones de pesos”.

Por ello, el presidente insistió en que no es factible la propuesta del sector privado de suspender el cobro de impuestos como una medida de alivio a las empresas afectadas por la pandemia.

“Hace apenas unas semanas, cuando estalló la crisis por el coronavirus, los representantes del sector empresarial de México nos solicitaron, tanto de manera formal y publica como en audiencias privadas, una tregua en el pago de impuestos, entre otras cosas, supuestamente para beneficio de las pequeñas y medianas empresas; les respondimos que no sería de esa forma como enfrentaríamos la crisis, y también les expresamos que no habría rescates o subsidios para las grandes corporaciones y que no dejaríamos en estado de indefensión a la mayoría de los mexicanos; en otras palabras, que íbamos a rescatar primero a los pobres”, indicó.

En su escrito de 30 cuartillas, fechado el 15 de mayo, López Obrador reiteró su plan de distribuir 120 mil millones de pesos mediante programas sociales a lo largo de mayo.

“Con el fortalecimiento de la capacidad de consumo de las clases populares, obtienen beneficios los sectores de mayores ingresos. Atendemos a los pobres por convicción y por humanismo, pero también lo hacemos porque creemos que, si destinamos recursos a los menos favorecidos, habremos de lograr una más rápida reactivación de la economía para salir de la crisis”, anotó.

Agregó que, si bien es prioritaria la atención a los pobres, también hay condiciones para promover la inversión y permitir que las personas con más riqueza hagan negocios.

“Pero nuestro modelo no sólo significa bienestar para la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos: también ofrece al 30 por ciento de la población con mejores condiciones económicas la posibilidad de hacer negocios, obtener ganancias lícitas y progresar sin trabas o ataduras.

“Agrego que en los proyectos de extracción de petróleo, generación de energía eléctrica y construcción de vías férreas, puertos, carreteras y otras obras y servicios públicos participan compañías cuyos dueños son empresarios de alto nivel económico”, sostuvo el mandatario.