Prensa extranjera cuestiona cifras COVID-19; no ocultamos datos: Salud

Diarios de Estados Unidos y España pusieron en duda las cifras sobre las muertes que ha dejado el COVID-19 en la Ciudad de México. Consideran que México hace pocas pruebas por lo que muchos de los decesos por el coronavirus no quedan registrados lo que dificulta conocer el verdadero alcance de la pandemia.

El gobierno mexicano, a través del subsecretario de Salud y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México desmintieron la información.

NYT: Muertes en México serían tres veces mayores

Según el NYT el número de muertes por COVID-19 en la capital sería tres veces más alto que lo que reporta el gobierno. El diario señaló que tuvo acceso a documentos que dejan ver que el gobierno federal no estaría informado sobre “miles de muertes” a causa del virus.

“Médicos de los abrumados hospitales de la Ciudad de México dicen que se está ocultando al país la realidad de la epidemia”, apunta el diario que tuvo acceso a documentos confidenciales.

Hasta este jueves, la Dirección General de Epidemiología mexicana informó tener 29 mil 616 casos confirmados de COVID-19, de los cuales siete mil 802 están activos y dos mil 961 han fallecido. Además, cifró en 18 mil 812 los casos sospechosos y en 68 mil 783 los negativos.

Fue el trabajo de los científicos lo que el diario puso en duda.

“Una de las principales razones de la diferencia entre las cifras de muertos es la manera en que el gobierno federal está examinando, aprobando e informando los datos”, señaló el Times.

“Los resultados oficiales incluyen un rezago de dos semanas, dicen personas que conocen el proceso, lo que significa que no se dispone públicamente de información oportuna”.

México no realiza pruebas suficientes

The New York Times también criticó que México no realiza pruebas suficientes.

El medio estadounidense dijo que el gobierno “ha reportado menos de tres mil muertes confirmadas por el virus, además de casi 250 que se sospecha están relacionadas, en un país con más de 120 millones de personas. Los expertos dicen que México sólo tiene un panorama mínimo de la escala real” porque se realizan pocas pruebas.

Agregó que sólo 0.4% de cada mil mexicanos se hacen la prueba, “de lejos la proporción más baja entre las decenas de naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que promedian unas 23 pruebas por cada mil personas”.

“Con una cantidad tan limitada de pruebas y dudas sobre los modelos del gobierno, los expertos dicen que los cálculos federales de cuándo el país alcanzará su punto máximo, cuánto durará la epidemia y qué tan grave será el daño pueden no ser confiables”, escribió el reportero de investigación del diario Azam Ahmed.

También los diario Wall Street Journal y El País señalaron que el país no está haciendo suficientes pruebas.

El WSJ señaló que a muchos pacientes – incluso a los que fallecen – no se les están haciendo las pruebas del coronavirus por lo que en los certificados de defunción no registran al COVID como causa de muerte.

El diario español El País expuso que desde el inicio de la pandemia “el gobierno mexicano ha transmitido la sensación de que calibrar el tamaño de la epidemia nunca ha sido una prioridad”, por ello tampoco lo ha sido hacer pruebas.

No hay discrepancia en cifras

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que si las muertes por COVID no siempre se pueden demostrar es porque la gravedad con la que llegan los pacientes al hospital no lo permite.

“Las muertes de las personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar pues llegan con frecuencia en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio”, dijo el subsecretario en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19. pic.twitter.com/ITpTnJvYGJ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 8, 2020

Explicó que si las muertes no quedan registradas como COVID es porque no tienen una demostración por laboratorio, sin embargo los casos son revisados por un comité técnico que analiza el expediente de la víctima y determina si murió o no por coronavirus.

“El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, señaló que: “El Gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID19, como suponen algunos medios”.

El @GobiernoMX no oculta información sobre contagios o fallecimientos por #COVID19, como suponen algunos medios.

Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) May 8, 2020

Agregó que “las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total”.

En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las muertes registradas hasta ahora en la capital fueron confirmadas por un comité técnico de científicos.

“Hay decesos en los hospitales, pero la determinación de si es por Covid-19 o no es por COVID-19 lo define un comité técnico y ahí estamos en coordinación y, repito, quien apuesta a que se va a romper esa coordinación está totalmente equivocado”, comentó Sheinbaum.

Por lo que dijo, no hay contradicciones en la cifra de fallecimientos.

Hasta este viernes se registran 2 mil 51 casos activos y un acumulado de 8 mil 209 desde el inicio de la pandemia. Además se han recuperado 2 mil 214 personas.

Con información de The New York Times, Wall Street Journal y El País.