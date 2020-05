Personal de salud del INER protesta por falta de material médico

Con consignas de “no nos queremos contagiar” y “solo pedimos material” trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) protestaron sobre Calzada de Tlalpan y adentro de las mismas instalaciones del hospital debido a que, aseguraron, los están obligando a reutilizar las mascarillas N95 y los uniformes, cuando todo esto debería ser desechable.

Una de las enfermeras denunció ante los medios de comunicación que desde febrero las autoridades les habían estado dotando del equipo adecuado de protección para atender pacientes con COVID-19.

“Pero el 8 de mayo eso cambió, ese día nos enviaron un escrito en el que nos dicen que el material va a cambiar que ahora nos darán batas de tela y ya no las desechables, y que las tendremos que lavar y reusar, lo mismo que la mascarilla N95”, dijo a Animal Político, Azalea Ríos, enfermera.

“Nos dicen que no hay no por falta de recursos sino por problemas con el proveedor pero yo les demostré ya que se puede conseguir, yo los he comprado y les conseguí un proveedor que nos podía traer al siguiente día mil cubrebocas pero no nos resuelven nada”, agrega Azalea.

Personal del INER denunció que les pidieron al final de la jornada marcar sus cubrebocas N95 con sus nombres y guardar en una caja para sanitizarlos y que los usaran al día siguiente.

Los trabajadores en protesta, unos 50, dijeron que incluso han tenido que utilizar las batas destinadas a los pacientes ante la falta de suficientes uniformes de tela.

“Lo que ya derramó el caso fue que a los compañeros de sábado y domingo les dijeron que usaran las pijamas de los pacientes”, aseguró uno de los enfermeros.