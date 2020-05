Salud solo registra como confirmados casos positivos con síntomas

El Secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, reconoció una diferencia de cifras relacionadas con casos positivos de COVID-19 entre su estado y la Secretaría de Salud Federal (SSA), y esto se debe, explicó, a que la plataforma federal solamente aparecen los casos confirmados que presentan síntomas, en tanto los casos positivos pero sin síntomas no se contabilizan

La explicación del secretario de salud estatal se dio luego que el alcalde de Yucatán, Renán Barrera, declarara al periódico Reforma la existencia de un subregistro de casos por parte de la SSA.

La declaración vino luego que el ayuntamiento a su cargo, en coordinación con la Secretaría de Salud de Yucatán, aplicó más de 100 pruebas a comerciantes de dos mercados locales de los cuales 47 resultaron positivos y solo 5 fueron contabilizados por la SSA.

Lee más: Pese a Ley Seca, hay al menos 7 muertos por tomar alcohol adulterado en Acanceh, Yucatán

“Respetando la metodología de la Secretaría federal de Salud, de los 47 positivos, se dio parte y se subió a la plataforma federal de los 5 que tenían síntomas y que cumplían la definición que solicita la Federación”, dijo Sauri en comunicado de prensa.

Explicación de Secretaría de Salud

Durante la conferencia vespertina sobre COVID-19, José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó que hasta ahora no se han registrado como casos positivos para COVID-19 los que se hacen la prueban y obtienen un resultado confirmatorio pero no tienen síntomas como no se puede considerar como casos si no están enfermos.

La prueba lo que registra es si se tiene el virus SARS-COV2, pero se dan casos en que las personas no desarrollan síntomas; es decir no desarrollan la enfermedad que causa este virus, la COVID-19, por eso no se les registra como caso.

“Si no tenían síntomas la clasificación es de portadora, no de caso”, explicó Alomía.

Sin embargo, adelantó que ya se prepara una modificación a la plataforma de registro.

Entérate: Espacios naturales ocupados y agua contaminada: las irregularidades de las granjas porcícolas en Yucatán

“El día de ayer (jueves) en la mañana se tuvo una reunión con toda esta red de laboratorios privados que está validado por el Indre y ya se está implementado, ayer se les presentó el nuevo sistema de notificación de sus resultados para que entonces en este nuevo sistema ahora sí se va a notificar el nombre completo del paciente y se va a notificar la sintomatología, la plataforma registrará si la persona era una persona que tenía síntomas respiratorios o si no los tenía”.

En tanto el secretario de Salud de Yucatán aseguró que la federación “les da un especial seguimiento” a los casos positivos con síntomas, pues son los que podrían requerir servicios de hospitalización.

Sobre los 47 casos confirmados, incluidos los 5 con síntomas, el secretario aseguró que todas estas personas están aisladas, y en constante monitoreo por parte de personal de salud.

Te puede interesar: A pesar de la pandemia, Yucatán se prepara para recibir turistas al terminar la cuarentena

Dijo que en el caso específico de las pruebas que están realizando, el “objetivo es ubicar y, en su caso, erradicar focos de infección y de esta manera prevenir contagios y salvar vidas”.

Sauri explicó que aplicar estas pruebas en lugares determinados, como ocurrió con los dos mercados locales, tiene como fin “prevenir focos de contagio o preparar lugares para un retorno a actividades seguro”.

“Esto implica que en este período se estarán aplicando un mayor número de pruebas, lo que representará un alza en el caso de casos confirmados. A mayor número de pruebas, mayor número de confirmados”, dijo.