Acusan a exmandos de García Luna de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa

Los exmandos de la Policía Federal, Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, ambos cercanos a Genaro García Luna, fueron acusados por las autoridades de Estados Unidos por tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación judicial, a la cual Animal Político tuvo acceso, autoridades de Estados Unidos señalan a García Luna, junto con Pequeño García y Cárdenas Palomino de colaborar con el Cártel de Sinaloa de al menos cuatro formas:

De acuerdo con el Tribunal del Distrito Oriente de Nueva York, hay evidencias que demuestran que Pequeño García y Cárdenas Palomino, junto con García Luna, protegían a la organización criminal, cambio de millones de dólares en sobornos.

“En lugar de combatir a los carteles habían estado colaborando y aceptando sobornos de ellos”, expone el documento.

De acuerdo con la periodista de Propublica Ginger Thompson, Ramón Pequeño García fue el encargado de supervisar las unidades antinarcóticos que fueron examinadas por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y que estaban relacionadas con dos ataques registrados en México que dejaron decenas de muertos.

La periodista detalla que ambas acusaciones no vinculan directamente a los señalados con esos atentados, pero sí “dejan en claro que las filtraciones de información fueron parte de un problema sistémico que llegó a los niveles más altos del gobierno mexicano”.

Just In: ProPublica has learned that a federal grand jury this morning indicted two more former leaders of Mexico’s fight against drug cartels. /1

— Ginger Thompson (@gingerthomp1) July 30, 2020