AMLO pide a la gente informarse de caso Lozoya para "que no pase de noche"

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el caso de Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), no solo debe ser un asunto de tribunales judiciales, sino del “tribunal ciudadano popular”.

Durante su conferencia de prensa pidió a todos los mexicanos buscar la manera de estar informados, “porque como involucra a la llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este asunto”.

“Entonces, el llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco, cómo sobornaban, cómo se hacía la entrega de moches”.

“Los grandes atracos no se conocían, no se sabía nada, no se hablaba de eso. Ya hemos dicho varias veces cómo hasta se premiaba o se reconocía a los corruptos se les consideraba muy hábiles y astutos porque sabían aprovechar la oportunidad para hacerse con riquezas”, comentó.

El mandatario aseguró que un hay ofrecimiento del nuevo dueño de la planta de fertilizantes para devolver 200 millones de dólares por el sobreprecio que se adquirió durante la gestión de Emilio Lozoya en Pemex.

Indicó que se busca recuperar lo más que se pueda del dinero desfalcado de las arcas públicas.

Este juicio, dijo, va ayudar a que se conozca cómo lo hicieron, de dónde salió el dinero y que no se repitan los actos de corrupción.

Emilio Lozoya tendrá su primera audiencia ante un juez este martes por el caso del presunto soborno de 3.4 millones de dólares que el exdirector de Pemex recibió de la empresa Altos Hornos y por lo cual también se le imputa el delito de lavado de dinero.

Lozoya aceptó ser extraditado a México con la promesa de colaborar con las autoridades mexicanas para evidenciar una presunta red de corrupción a nivel federal en el sexenio pasado.