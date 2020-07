Alcocer y López-Gatell me han dicho que no necesito cubreboca: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que solo usará cubreboca en los lugares donde sí es necesario o es una obligatorio, pues con guardar la sana distancia como le han sugerido el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell, es suficiente.

“A mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubreboca si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatorio, pues ahí me lo pongo en el avión lo piden, me lo pongo el avión, en la oficina donde recibo constantemente a ciudadanos a dirigentes de todas las organizaciones sociales”, dijo este viernes en su conferencia matutina desde Oaxaca.

Dijo que el caso de la pandemia lo mejor era que se le diera la conducción “a los especialistas a los que saben” y que si él considerara que con usar el cubreboca en todos los eventos públicos lo haría “pero no es un asunto científicamente demostrado”.

La OMS señala que el uso de cubreboca es parte de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de enfermedades respiratorias como la COVID-19, siempre y cuando se combinen con la limpieza frecuente de manos y la sana distancia.

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, encargado de guiar la estrategia de México ante COVID-19, mencionó en el inicio de la epidemia que el cubrebocas solo debía ser utilizado por profesionales de la salud y cuidadores de pacientes con infección respiratoria, además de señalar que no había pruebas científicas concluyentes sobre su eficacia.

Sin embargo, a la postre dijo que, para la población en general, sería una “medida auxiliar para evitar la propagación” del coronavirus, si es utilizado correctamente.

El mandatario aseguró de nuevo que la pandemia en México está perdiendo fuerza “poco a poco” por lo que las personas deben comenzar a salir, recuperar su libertad y vencer el miedo

“Tenemos que buscar el equilibrio entre la salud, que es fundamental, con la situación económica, ir abriendo con cuidado, es decir cumpliendo con protocolos pero no quedarnos todo el tiempo inmovilizado, si se abre y hay un problema de rebrote para atrás”.

López Obrador reprochó a los políticos que han impuesto medidas coercitivas para reducir la movilidad y evitar la propagación de contagios.

“Ha salido a relucir el autoritarismo de los políticos, el encierro obligatorio, los toques de queda. Nosotros lo que hemos hecho es aquí todo ha sido voluntario (…) y la gente se ha portado muy bien de primera porque el pueblo de México es de los pueblos con más conciencia cívica en el mundo”, aseguró.