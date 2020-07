‘Están muy sensibles’, dice AMLO al defender nombramiento de Isabel Arvide

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno esté cayendo en vicios de administraciones pasadas al nombrar a una persona sin experiencia diplomática, pero cercana al poder en turno.

Esto tras el nombramiento de la periodista Isabel Arvide Limón por el gobierno federal como nueva cónsul en Estambul, Turquía.

“Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, me llama mucho la atención que ahora están muy sensibles, muy exquisitos de todo y se padece de amnesia, ya borraron todo, no recuerdan cómo era”, declaró.

Durante su conferencia matutina, el mandatario defendió su nombramiento y aseguró que Arvide es una periodista con experiencia de más de 40 años, que no tiene malos antecedentes y ha escrito libros.

“Yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior. Fue Premio Nacional de Periodismo en el género artículo de opinión, no sé por qué ahora se ponen tan estrictos”.

López Obrador dijo que no hay amiguismos ni influyentísimo.

“No se trata de un cargo que legalmente deba desempeñar un diplomático de carrera, hay dos representaciones, la que corresponde a diplomáticos de carrera y deben ser aprobados por el Senado, y hay otra representación que no requiere de esta clase de título para llegar al cargo”, explicó.

“Yo pensé que les iba a gustar que una compañera de ustedes, bueno es que no pertenece a la élite o al grupo conservador que está en la oposición, lo que me queda claro es que no le gustó a El Universal ni al Reforma”, declaró.

El mandatario señaló que el secretario de Relaciones Exteriores hizo el nombramiento de la periodista, pero fue a petición suya.

Negó que el nombramiento de Isabel Arvide tenga que ver con el reclamo que hizo la comunicadora hace meses en una conferencia matutina, donde dijo se daba a poco a los periodistas que estaban todos los días desde la madrugada en las puertas de Palacio Nacional.