“Gané poco más de 2 mil dólares”: Bonilla juega en un casino en plena pandemia

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue captado jugando en un casino, mientras el estado es uno de los que registra más muertes por COVID-19.

Bonilla cruzó a Estados Unidos para celebrar su cumpleaños y el de su esposa, así como su aniversario de bodas, confirmó este sábado.

Por la pandemia de COVID-19, Estados Unidos y México acordaron que los cruces de la frontera solo fueran para actividades esenciales.

“Estábamos celebrando tres fechas porque resulta que mi esposa cumple años el 31 de marzo, casualmente cuando se cierra la cortina de actividades esenciales, yo cumplo años el 9 de junio, y mi aniversario es el 10 de julio. Ese video es de hace dos semanas, me interesa que mi esposa esté contenta”, dijo tras difundirse el video.

“Gané poco más de 2 mil dólares, mi esposa también ganó un jackpot, así que nos fue muy bien, hay que jugar con mesura porque ya nada más ganas y te vas, como decía Fox, ‘comes y te vas’, ahí es ganas y te vas”, dijo en su habitual conferencia transmitida por redes sociales.

En el video se observa a Bonilla, portando una careta plástica sin cubrebocas, jugando en el Barona Resort & Casino, ubicado en San Diego, California, Estados Unidos.

En las imágenes se aprecia al gobernador jugando en una de las máquinas del área conocida como High Rollers.

Después de unos segundos se observa que el gobernador gana y dos empleados se acercan a darle dinero, él los compensa con una propina.

⛔️ En plena pandemia, gobernador de BC Jaime Bonilla apostando en casino de San Diego 🎰 Por cierto, cruces a EU solo están autorizados a ciudadanos de ese país 🤔 Estaría en área exclusiva “High Rollers” del Casino Barona, ganándose un Jackpot de 2 mil dlls#BonillaEnElcasino pic.twitter.com/8GRy04eJER — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 25, 2020

Por ahora, solos nacionalizados y residentes de Estados Unidos pueden ingresar a EU, quienes tiene visa de turista no cruzan la frontera, por lo que se desconoce cómo el gobernador pudo entrar a EU.

El pasado 15 de julio, el gobierno de México anunció la extensión del cierre parcial de su frontera con Estados Unidos por 30 días más debido al COVID-19.

De acuerdo con el diario Reforma, el 26 de julio del 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el mandatario había renunciado a la nacionalidad estadounidense, tras una denuncia del excandidato a la gubernatura de Baja California por el PRD, Jaime Martínez Veloz.

“Tengo visa para cruzar, hay algunos que no pueden, como el caso de (Jorge) Hank, él por eso tuvo que poner su casino porque no puede cruzar, yo no tengo que ponerlo porque sí puedo ir de aquel lado”, sostuvo este sábado.

El estado registra 12 mil 655 contagios confirmados y 2 mil 510 defunciones.