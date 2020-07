Pandemia afectó a 92% de empresas en México; solo 7.8% obtuvo apoyos

El 93.2% de las empresas de los sectores de la industria, comercio y servicios sufrieron afectaciones por la pandemia de COVID-19, pero solo 7.8% de ellas obtuvo algún tipo de apoyo, el resto no recibió ninguna ayuda.

De acuerdo con la Encuesta Sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 (ECOVID-IE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mayor afectación fue la disminución de los ingresos (91.3%), seguida por la baja demanda (72.6%).

Las mayores pérdidas de ingresos las tuvieron las microempresas (92%), seguidas de las medianas y pequeñas (87.8%) y por las grandes (35.9%).

Ante las afectaciones, la mayoría de ellas priorizó el no despido de personal, por sobre la reducción de remuneraciones y/o prestaciones con porcentajes a nivel nacional de 19.1 y 15.4% respectivamente.

Las grandes empresas fueron las que más redujeron remuneraciones y/o prestaciones a sus trabajadores (41.8%), seguidas por las medianas y pequeñas (20.6%) y por las microempresas (18.8%).

También fueron las grandes empresas las que tuvieron mayor reducción de personal (22.3%), seguidas por las medianas y pequeñas (18.6%) y por las micro (15.1%).

Apoyos por COVID-19 para empresas

La encuesta estima que, de un millón 873 mil 564 empresas, solo 146 mil 782 (7.8%) obtuvo algún tipo de apoyo. La mayor parte de ellos provinieron de los gobiernos.

En el caso de las grandes empresas, el 52.7% recibió apoyos fiscales y subsidios a la nómina, 20.4% aplazamiento de pagos a créditos y 11.8% el aplazamiento de pagos por servicios.

Las medianas y pequeñas fueron beneficiarias de transferencias en efectivo (32.2%), aplazamiento de pagos a créditos (27%) y apoyos fiscales y subsidios a la nómina (25%).

El 57.3% de las microempresas recibieron transferencias de efectivo, 10.2% aplazamiento de pagos a créditos, 9.1% acceso a nuevos créditos y otro 9.1% obtuvo préstamos con tasas de interés subsidiadas.

Al ser cuestionadas sobre las razones por las que no recibieron apoyos para atender la contingencia, las empresas señalaron como principal motivo no tener conocimiento de ellos, en segundo lugar que no han sido necesarios y en tercero que no cumplen con los requisitos para acceder a ellos.

De las casi 1.9 millones de empresas encuestadas, la mayoría consideró que una de las políticas más necesarias para apoyarlas en esta pandemia es el aplazamiento de pagos por servicios (47%), la transferencia en efectivo (41.3%) y el acceso a créditos nuevos (41%).

Ante la crisis por la COVID-19, 46.9% de las empresas, es decir, unas 879 mil 636, esperan una disminución en sus ingresos los próximos seis meses, mientras que el 20.5% vislumbra la posibilidad de tener un aumento de los mismos. El 32.6% se mostraron escépticas a cambios.