EU presentará cocaína confiscada como prueba contra García Luna

El Departamento de Justicia de Estado Unidos presentará cocaína y heroína confiscada entre 2002 y 2009, así como registros financieros y expedientes mexicanos como evidencia contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

De acuerdo con una carta publicada este viernes por la Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York, el gobierno de Estados Unidos busca presentar evidencia en el juicio que presuntamente relaciona a García Luna con el aseguramiento de drogas.

El periodista de The New York Times Alan Feuer publicó la carta en la que fiscales de Estados Unidos advierten a la defensa del exsecretario mexicano de los presuntos nexos con 43.8 kilos de cocaína confiscados en Nueva York en 2002; 20 más en en Panamá, en 2007; así como 22 kilos de cocaína, más cuatro de heroína en Nueva Jersey, en 2009.

