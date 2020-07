Me voy a poner cubreboca cuando no haya corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se pondrá cubreboca solo cuando “ya no haya corrupción” en México.

Esto en respuesta al anuncio de diputados del PAN de que interpondrán un amparo para que el mandatario use cubreboca.

“Estaba yo viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubreboca. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapaboca”, dijo el presidente en su conferencia matutina.

Este jueves, Carlos Castaños Valenzuela, vocero del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que interpondrán un amparo “para obligar al Presidente de la República a usar cubrebocas”.

Estos para que se le obligue a usarlo debido a la relevancia que tiene López Obrador como figura pública y para dar un mensaje a la población de que deben usarlo.

La semana pasada el presidente dijo que solo usará cubreboca en los lugares donde sí es necesario o es una obligatorio, pues con guardar la sana distancia como le han sugerido el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell, es suficiente.

“A mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubreboca si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatorio, pues ahí me lo pongo en el avión lo piden, me lo pongo el avión, en la oficina donde recibo constantemente a ciudadanos a dirigentes de todas las organizaciones sociales”, dijo el viernes 24 de julio en su conferencia matutina desde Oaxaca.