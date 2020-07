Mujeres marchan en CDMX para exigir la despenalización de aborto

Un grupo de mujeres marcha este viernes hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para protestar por la decisión de la Primera Sala de la Corte de devolver el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en el estado de Veracruz.

El contingente salió pasadas las 11 de la mañana del Monumento a la Revolución, avanzó por Avenida 5 de Mayo para llegar al Centro Histórico.

A su paso por Avenida Juárez, las mujeres fueron encapsuladas por elementos de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana.

Al llegar a 20 de noviembre, los elementos de seguridad impidieron el paso de las manifestantes, las encapsularon y fue cuando se registraron algunos enfrentamientos y jaloneos.

Entérate: Derecho a decidir, cinco mitos sobre el aborto a la luz de la evidencia

La mayoría de las manifestantes van vestidas de negro y portan una pañoleta verde a favor de la despenalización del aborto.

“Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”.“Porque no, que te dije que no, pendejo no, mi cuerpo es mío, yo soy mía tengo autonomía”, corean a su paso.

Edificios y monumentos fueron resguardados con vallas de metal ante el paso del contingente.

El 29 de julio, los ministros centraron la discusión en si había o no omisión legislativa del Congreso de Veracruz y no se discutió el fondo del proyecto, por lo que el asunto se returna a otro ministro quien deberá presentar un nuevo proyecto.

Solo el ministro ponente del proyecto, Juan Luis González Alcántara Carrancá votó a favor.

Los cuatro ministros que votaron en contra coincidieron en que la Corte no puede ordenarle al Congreso veracruzano la modificación de una ley, y al existir ésta el congreso no está siendo omiso sobre cumplir su tarea.