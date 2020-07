Pandemia por COVID provocó el cierre de 90 mil restaurantes, reporta Canirac

El confinamiento por la pandemia de COVID-19 y la falta de apoyos gubernamentales han provocado el cierre de 90 mil restaurantes en todo el país, en su mayoría micro, pequeños y medianos negocios, informó Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).

Advirtió que la reactivación gradual que han iniciado algunas ciudades, como la Ciudad de México, no ha servido para poner un freno a la crisis, por lo que se prevé que el cierre de establecimientos continúe y rebase los 100 mil casos.

A la Canirac están afiliadas 600 mil unidades de negocio; los restaurantes que ya quebraron han dejado sin trabajo a aproximadamente 300 mil personas, estimó Fernández Alonso.

“Ya abrimos de regreso pero seguimos teniendo pérdidas. Mucha gente creía que al abrir era como la llave mágica, que si te preguntan ‘¿qué prefieres, estar cerrado o estar abierto?’, pues aparentemente piensas que por lo menos ingresas algo, pero, cuando tus ingresos siguen siendo menores a tus gastos, pues sigues estando en un problema bárbaro, que es como estamos ahorita”, afirmó.

El presidente de la Canirac indicó que los estados más afectados son Puebla, la CDMX, el Estado de México y Nuevo León. El dirigente empresarial cuantifica las pérdidas globales en 75 mil millones de pesos desde el inicio de la pandemia.

“Puebla está en la lona”, resumió. “Sigue en semáforo rojo, pero además las broncas entre la presidencia municipal (de la capital) y el gobernador (Miguel Barbosa, de Morena) provocan más daño aún”.

Fernández Alonso advirtió que uno de los principales enemigos del sector restaurantero en la reactivación es la falta de una orden oficial y clara respecto del uso obligatorio de cubrebocas, lo que podría frenar la oleada de contagios y, con ello, evitar el regreso al semáforo epidemiológico en rojo.

“Uno de los mayores problemas es la falta de una narrativa única, clara, porque mientras el presidente (López Obrador) diga que no hay pruebas científicas que demuestren que sirve el tapabocas, les da pie a muchos de los de sus seguidores a no usarlo y eso genera también más contagio”, explicó.

Afirmó que una gran proporción de los empresarios del sector no está en condiciones de aguantar más tiempo sin ganancias por las bajas ventas.

“Ese porcentaje (de cierres) se va a dar porque hay gente que se esperó a que reabriéramos de nuevo con la esperanza de que iba a haber la recuperación, pero ya llevamos, en el caso de la CDMX, tres semanas con números rojos, y tres semanas aquí es muchísimo”, planteó.

“Mi impresión es que va a ser aritmético (el cierre de negocios). Se puede ir mucho más arriba, porque hay gente que ya agarraste muy cansada. Si yo les hubiera dicho a los agremiados hace tres meses: ‘¿sabes qué?, cierra; como dice el presidente: que quiebre quien tenga que quebrar, y después te recuperas tres o cuatro meses después; no te acabes tu dinero’. Desgraciadamente mucha gente, con la esperanza de abrir, siguió, y ahora la bronca es que abre y no tiene recursos, porque no tiene gente, y además tenía que gastar más dinero para implementar todos los protocolos de higiene”.

El líder de la Canirac dijo que el cierre tan cuantioso de negocios le provoca coraje, pues, consideró, el gobierno no tuvo la voluntad de ayudarlos.

“No nos han ayudado, el gobierno no ha ayudado en nada, y eso ha crispado el ánimo; pedimos que nos dieran apoyo y prórrogas para el tema de impuestos, de pago de luz, y no lo hicieron; el apoyo que hubiéramos querido es una reducción del IVA, para que nuestros clientes tuviesen una reducción en su el valor de su consumo y pudiesen hacer mayor consumo. Hay muchos que no lo aguantaron; a mí me da mucho coraje, porque no solamente es pérdida de patrimonio, que pudieron haberlo rescatado, porque lo único que estaban pidiendo era un plazo: ‘dame chance de salir adelante’”, criticó.