Segob presionó para aplicar recortes a Alertas de Género: Extitular de Conavim

La extitular de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, señaló que la Secretaría de Gobernación (Segob) está tratando de culparla por los recortes de presupuesto ordenados a las Alertas de Violencia de Género en los estados con más feminicidios, cuando ella defendió que no se hicieran, pero la propia Secretaría la presionó para notificarlos.

Este miércoles la dependencia dijo a Animal Político que si no se ha entregado el dinero, que tras el escándalo generado ordenó que sí se garantizara, es porque Ochoa “no hizo los expedientes correctos” antes de dejar el cargo. Ante lo cual, ella respondió que el problema es que Segob no quiere asumir que el manejo del dinero es su responsabilidad.

“Yo para hacer un trámite de un convenio con un estado al que le vamos a dar presupuesto tenía que hacer el trámite en la Dirección General de Presupuesto de Segob; yo no tenía capacidad administrativamente. Entonces cuando ayer se dice que es mi culpa, pues es bien fácil decirlo cuando yo ya no estoy”, lamentó.

La exfuncionaria explicó que Conavim no es un órgano autónomo como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sino desconcentrado de la Segob, de modo que no maneja presupuesto y ni siquiera tiene un fondo revolvente, sino que solo es vehículo para la asignación de los subsidios a los estados para Alertas de Género y Centros de Justicia para las Mujeres.

Contó que a principios de junio la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría, que es la que maneja todo el dinero y trabaja directamente con la secretaria Olga Sánchez Cordero, envió a Conavim el oficio de que Hacienda había ordenado el recorte de 100% a las alertas de siete estados, entre ellos los de más feminicidios, sin explicar criterios o razones. Ella fue a buscar al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que era su jefe directo, para recordar que el presidente había dicho que la austeridad no se aplicaría a programas ni partidas que tocaran los derechos humanos.

“Y con el subsecretario yo lo hablé, y me dijo: no, no va a haber recortes. Sin embargo, la Dirección de Presupuesto, que es una persona encargada directamente de la, insistió en que teníamos que hacer esos recortes. Entonces, antes de que yo me fuera, precisamente el día 29 de junio, insistieron en que teníamos que hacer la sesión del comité para los recortes presupuestales, aun cuando yo pedí un tiempo para garantizar que fuera o no cierto”, detalló.

Ochoa recriminó que cuando les llegó la instrucción de reducir presupuesto, Sánchez Cordero no hizo nada para frenarla, y se trataba de una cuestión más política que de trámites.

Hasta el 14 de julio, que en una de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado y dijo que no habría recortes a programas de violencia de género, entonces Segob reaccionó horas después enviando una tarjeta informativa de que se mantenía el presupuesto y que estaba en pláticas con Hacienda y Conavim para garantizarlo.

La renuncia de Ochoa a Conavim trascendió el 26 de junio y se materializó el 30, a solicitud de Sánchez Cordero, según la exfuncionaria, que dice que lo que se puso en evidencia es que ella no formaba parte del equipo cercano de la secretaria.

“También me parece que hubo una mala interpretación de lo que hace Conavim, porque pues ayer (el miércoles) ni siquiera pudo contestar lo de las Alertas de Violencia de Género, y también una falta de disposición de entender qué hacía Conavim”, comentó, en referencia al cuestionamiento que hizo Animal Político de cuándo se entregaría el dinero de las Alertas y que la secretaria respondió hablando de otros fondos que existen para temas de seguridad.

A cinco meses de que acabe el año, no se ha entregado el dinero para los proyectos de las Alertas, que buscan frenar la violencia contra las mujeres.

Este 30 de julio se anunció el nombramiento de una nueva titular de Conavim, María Fabiola Alanís Sámano, que antes ocupó la dirección general para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del Inmujeres, originaria de Michoacán, donde fue dirigente estatal del PRD y secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las mujeres Michoacanas entre 2015 y 2018.