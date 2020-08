AMLO pide al PT ‘no maniobrar’ para conseguir presidencia de Diputados

En medio de la lucha entre los partidos del Trabajo (PT) y Revolucionario Institucional (PRI) por conseguir la presidencia de la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores “actuar con rectitud” y no pelear por un cargo.

Desde el viernes cuatro diputados se cambiaron a las filas de PT para que éste obtuviera mayoría sobre el PRI y así el legislador Gerardo Fernández Noroña presidiera la Mesa Directiva de la Cámara baja.

Entre los legisladores que cambiaron de bancada están Mauricio Toledo, Héctor Serrano, José Ángel Pérez y Manuel López. Con ellos el PT sumaba 47.

Sin embargo este domingo Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, confirmó que Manuel López no cambiaría al PT lo que deja con 46 legisladores tanto al PT como al PRI.

“Si está establecido que para el tercer año, (quien tiene la presidencia) es el que obtuvo el tercer sitio, así debe de ser y se debe de respetar”, dijo el mandatario en su conferencia este lunes.

Al inicio de la legislatura se acordó que el primer año Morena (que tiene la mayoría absoluta con 251 legisladores presidiría la Mesa Directiva, el segundo año el PAN y el tercero el PRI.

¿Debe evitarse los cambios de bancada?, se le cuestionó.

“Sí, pero actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los cargos, no es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole esto perjudica al partido que lo hace. ¿Por qué le perjudica? Porque en este caso le da argumentos al conservadurismo. Ya me imagino al Reforma, ocho columnas ‘Compraron votos’, ‘Maniobraron’, ¿por un cargo? no se puede hacer política sin autoridad moral”.

Aseguró que el colmo, luego de los movimientos y decisiones que tomen los partidos, sería “que acomoden las cosas a la medida de alguien, de algún partido y luego me echen la culpa a mí”.