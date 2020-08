No tuve que ver con él: AMLO se deslinda de empresario ligado a factureras

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no conoce al empresario beisbolero Alfredo Aramburo Najar, quien está vinculado con una empresa denunciada por el SAT por emitir facturas falsas para defraudar al fisco.

“No tuve que ver con el empresario que se hizo cargo del equipo, surgió cuando se estaba haciendo la promoción y lo avaló el presidente de la Liga de Beisbol del Pacífico”, dijo López Obrador en Sinaloa.

El mandatario agregó que no estableció comunicación personal con él “lo he visto creo que el día que inauguramos (el estadio) estaba ahí.

Lee: Gobierno de AMLO beneficia a empresario que es parte de una red que defraudó al fisco por 55 mil millones

De acuerdo con una investigación de Animal Político, el empresario Alfredo Aramburo, dueño del equipo de béisbol Los Algodoneros de Guasave, se encuentra vinculado a través de familiares y empleados a Costa Bella and Sands, que el pasado 23 de junio pasado fue una de las 43 empresas que el gobierno federal denunció por la presunta comisión de un “gran fraude” al fisco por 55 mil millones de pesos.

A pregunta de la reportera Karen Bravo del periódico Noroeste, sobre si estaba enterado del vínculo entre Aramburo y la empresa facturera denunciada por su gobierno, el presidente respondió que no, y dijo que “habría que investigar para ver si es cierto. Si es así va intervenir el SAT y la Fiscalía General de la República, pero hay que ver si esto es cierto”.

Dijo que por lo pronto no desacredita al empresario porque la autoridad debe hacer la investigación “pero si tiene alguna culpa tiene que enfrentar las consecuencias”.

Al ser cuestionado sobre la entrega del @GobiernoMX de un estadio de béisbol al empresario Alfredo Aramburo, quien es investigado por lavado y fraude, @lopezobrador_ dijo que "habría que investigar" ya que él asegura "no tener conocimiento". Lee más: https://t.co/A7ZpII10U9 pic.twitter.com/6hlUnzlf7Y — Animal Político (@Pajaropolitico) August 5, 2020

El mandatario explicó que aun cuando la promesa de llevar el béisbol a Guasave fue de él, para lo cual su gobierno invirtió 65 millones de pesos en la administración del estadio Francisco Carranza que en este momento administra Aramburo, nada tuvo que ver con la designación del empresario como propietario de la franquicia que estuvo fuera de la liga por varios.

“Yo hice un compromiso en Guasave de que si ganábamos si triunfábamos iba a regresar el béisbol. Iban a volver a tener un equipo para la Liga del Pacífico en Guasave, hice el compromiso en el 2012, ya sabes ustedes que no resultó, y luego lo refrende para el 2018 y si se gané y ayudó a cumplir con ese compromiso el gobernador (Quirino) que se destinaron algunos fondos para arreglar el estadio, pero no solo eso como eran nones se necesitaba otro equipo para que pudiera entrar Guasave, Los Algodoneros, y se convenció a los dueños de Sultanes de Monterrey, eso también me tocó hacerlo. Hablé con Francisco González que es también es dueño de Milenio y nos ayudó él, ya se hicieron los pares, y entró Guasave en la temporada anterior”.

“Se arregló el estadio y yo espero que este año ya para entonces ya no haya pandemia y podamos tener juegos en la Liga del Pacífico que es una liga de béisbol de muy buen nivel, bien organizada”.

“Lo demás si se demuestra que en efecto cometió algún ilícito se va a actuar legalmente”.