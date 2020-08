Asesinan a indígena que buscaba a su hijo desaparecido en Guerrero

Federico Aparicio Calixto, un sanador indígena de Guerrero que buscaba a su hijo desaparecido en Tlapa desde 2016, fue encontrado sin vida el martes pasado, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El centro dijo en un comunicado que su cuerpo fue encontrado en el Municipio de Metlatónoc con una herida de bala en el abdomen y fue identificado por sus familiares.

De acuerdo con el texto, Aparicio Calixto salió de su casa el viernes 21 de agosto rumbo a Cuautipan, Municipio de Atlamajalcingo del Monte, para curar a unas personas, dado que él sabe rezar y aplicar la medicina tradicional para aliviar a enfermos.

Lee más: Desaparecidos: entre la esperanza y la duda hacia el gobierno

Posteriormente acudiría a San Miguel Amoltepec, Municipio de Cochoapa el Grande para visitar a unos familiares, pero no llegó a su destino, señaló Tlachinollan.

El sanador buscaba desde 2016 a su hijo Fredy Aparicio García, quien a los 16 años fue secuestrado por supuestos miembros de una banda delictiva mientras cenaba en una taquería, pero hasta la fecha se desconoce su paradero.

Aparicio Calixto, dijo el centro de derechos humanos, participó activamente en la conformación del colectivo Luciérnaga y en las posteriores búsquedas que se hicieron con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Entérate: Familias indígenas y ONG denuncian que FGE de Chiapas fabricó acusación de trata

“Don Federico identificó a uno de los que fue testigo de la detención y posible asesinato de su hijo. Lo detuvo por su cuenta y lo llevó a la Policía Preventiva que de inmediato lo puso en libertad y detuvieron a don Federico, acusándolo de privación de la libertad”, denunció.

El Ministerio Público, añadió, no abrió una carpeta de investigación por la desaparición de Fredy y solo levantó una acta de hechos.

“Hasta ahora la Fiscalía General del Estado no tiene datos objetivos del móvil ni líneas sólidas de investigación. Don Federico era un hombre pacífico que no le hacía daño a nadie lo único que anhelaba era encontrar a su hijo, pero no pudo lograrlo porque le quitaron la vida de manera cobarde”, acusó Tlachinollan.

Te puede interesar: Detienen e investigan a 5 policías municipales en Jalisco por asesinato de un joven detenido

Ante la situación, el Centro de Derechos Humanos y el Colectivo de familiares desaparecidos de la Montaña “Luciérnaga” exigieron una investigación exhaustiva, pronta e imparcial por el asesinato y que los culpable materiales e intelectuales sean sancionados y que se otorguen las medidas de protección necesarias.