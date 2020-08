Bonilla niega agresiones contra la prensa; responde con descalificaciones

El gobernador de Baja California dijo que no reconoce las 123 agresiones y discursos antiprensa documentados en Prensa Bajo Fuego ni tampoco los 9 meses que no ha convocado a conferencia.

“No reconocemos que son 123 veces que hemos agredido a la prensa, una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que publican y tengamos el derecho de réplica y les digamos que está mal la historia que escribieron, que no sabemos por qué la escribieron así… y otra cosa es que los agredamos”, dijo Jaime Bonilla en una transmisión este día.

Apenas ayer se publicó Prensa Bajo Fuego, un reportaje que documentó 38 agresiones a periodistas y 85 discursos contra la libertad de expresión, un total de 123 comentarios contra la prensa, solo en transmisiones de video hechas por él y su gabinete, hasta el 31 de julio.

Pero tras preguntarle al respecto, respondió nuevamente con estigmatizaciones.

“Están muy mal informados”, “les faltan reporteros para que cubran”, “debes invertir más tiempo en preguntar sobre el estatus del estado, no juntarse para tirar piedras” y “a mi no me van a intimidar con esto”, dijo a la reportera, Elizabeth Rosales.

“No agredimos a nadie nosotros”, agregó Bonilla sobre el análisis de Prensa Bajo Fuego, aunque los datos demuestran lo contrario.



“Quisiera saber en qué consiste el desprestigio”, dijo Bonilla, aunque esa explicación fue publicada en la metodología de Prensa Bajo Fuego, acompañada de cada transcripción. En el reportaje también se publicó una base de datos abierta que documentó los 123 comentarios.

En su respuesta de siete minutos, el gobernador nuevamente aprovechó para rebajar la cobertura que no le favorece, a supuestos golpes porque su administración no paga publicidad.

“Se sienten agredidos porque no les compro publicidad, porque no estoy de acuerdo en algún reportaje pues ¡así es la vida! No voy a estar de acuerdo con todos”, aseguró Bonilla.

También dijo que su empresa, una televisora, no ha recibido dinero de gobiernos municipales, estatales ni de la federación por publicidad, aunque esa afirmación es falsa.

Una búsqueda de contratos por publicidad gubernamental otorgados a su empresa con las razones sociales Televisora Fronteriza SA de CV y Media Sports de México SA de CV, arrojó por lo menos seis celebrados entre 2013 y 2016 que prueban la venta de publicidad a los tres niveles de gobierno.

Solo por esos contratos, PSN recibió un millón 421 mil pesos, sin contar una condonación de adeudos prediales a cambio de publicidad.

De ellos, el contrato publicitario más reciente fue con el gobierno de su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid.

En la transmisión de este día, Bonilla reveló que actualmente su gobierno está pagando deudas publicitarias por 30 millones de pesos de la administración de “Kiko” Vega.

Respecto a su patrón de no convocar a conferencias de prensa, Bonilla se excusó en la contingencia de salud por coronavirus, aunque Prensa Bajo Fuego reveló que lleva 9 meses sin ofrecerlas.

“Por si no sabe la revista Newsweek hay una pandemia y hay una pandemia por cuatro meses y fracción y no hemos tenido conferencias de prensa precisamente por eso”, dijo.

En lugar de establecer diálogo con la prensa, Bonilla utiliza las transmisiones como una vía de comunicación a su favor, eligiendo los temas y preguntas a las que suele responder con quejas si vienen de periodistas críticos de su gobierno.

Con el mecanismo de diálogo unilateral, implementado por Bonilla para atender a la prensa, el principal derecho que se estaría violentando es el derecho a la información, dijo Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras.

Además, Bonilla marcó línea sobre el tipo de preguntas que prefiere responder.

“Yo creo que debes invertir más tiempo en preguntar sobre el estatus del estado, no juntarse para tirar piedras, a mí no me van a intimidar con eso”, comentó.

En esta transmisión, Jaime Bonilla no desaprovechó la oportunidad para anunciarse como empresario de medios de comunicación y promover sus empresas, una práctica común a lo largo de su gobierno.

Prensa Bajo Fuego documentó que en los 9 meses de su gestión lo hizo seis veces aprovechando el aparato público y sus recursos.