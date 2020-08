Calderón no es perseguido político, y caso de García Luna es cosa de EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay una persecución política contra Felipe Calderón, como acusó el exmadatario hace unos días, y que él no tiene injerencia en el caso que se lleva en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En su conferencia matutina de este viernes, el presidente insistió en que él no tiene nada en contra de Calderón a pesar de los choques que han tenido.

“Está enojado conmigo, dice que hay persecución política, nada de eso yo ya lo perdone nos robo la presidencia, él lo sabe pero yo no odio”, refirió el presidente.

Lee: AMLO dice que con Calderón México era un narcoestado; el expresidente lo rechaza y acusa persecución política

Agregó que ese enojo debería ser contra las autoridades de Estados Unidos porque lo que suceda en el juicio contra García Luna corresponde solo al juez de aquel país.

“Ni modo que yo vaya a decir al juez de Estados Unidos ‘ya no investigues, exonera a García Luna’, eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde eso es un asunto del gobierno estadounidense (…) si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez de Nueva York entonces sí ya está exagerando”, acotó.

El pasado 10 de agosto, el expresidente Felipe Calderón denunció una persecución por parte del presidente López Obrador luego de que este dijera que en su administración México era un narcoestado.

En la conferencia matutina de ese día, el presidente habló del caso de García Luna y sobre los presuntos vínculos entre el crimen organizado y el gobierno federal.

“Llego a hablarse de un narcoestado y yo sinceramente en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego con todo esto que esta saliendo a relucir pues sí se puede hablar de un narcoestado porque estaba tomado el gobierno”, declaró el presidente.

Lee: Acusan en EU a dos exmandos de García Luna de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa

Más tarde, en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, Felipe Calderón rechazó estas acusaciones y calificó las palabras del presidente como una ofensa para el país.

“Es un hostigamiento político por parte de presidente y su gente contra mi, todo yo, todo es Calderón es ganas de revancha política, hay que decirlo claro y fuerte”, dijo.

El expresidente aseguró que en su gobierno ha sido el único con la determinación de enfrentar al narcotráfico.

“Yo no saludé a la mamá del Chapo, yo no liberé a criminales”, señaló haciendo alusión a la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán.

Agregó que López Obrador hizo estas declaraciones para desviar la atención de otros problemas que enfrenta el país como el número de muertos por COVID y el comportamiento económico derivado de la pandemia.