EU recomienda no viajar a México por COVID y violencia

Las autoridades de Estados Unidos recomiendan a sus ciudadanos no viajar a México debido a los niveles de COVID-19 y violencia en el país.

“El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la Alerta de Viaje para México el 6 de agosto de 2020. No viaje a México debido a COVID-19. Ejerza mayores precauciones en México debido a delincuencia y secuestros. Algunas áreas tienen mayor riesgo”, refirió el Departamento este jueves, indicando en su actualización que México está en el nivel 4 de alerta.

“Las personas que viajan a México pueden experimentar cierres fronterizos, cierres de aeropuertos, prohibiciones de viaje, el requerimiento de permanecer en casa de forma obligatoria, cierres de negocios y otras situaciones de emergencia dentro de México debido a COVID-19.

Los delitos violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo (se) han incrementado. Se sabe que grupos criminales armados atacan y roban embarcaciones comerciales, plataformas petroleras y embarcaciones de suministro en alta mar en la Bahía de Campeche”, agregó.

En cuanto a la inseguridad, en específico el Departamento recomendó no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Y reconsiderar los viajes a Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

This does not change the land border restriction agreement between Mexico and the U.S. Only essential travel is allowed at the land border. Prevent the spread of Coronavirus – stay home!

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 6, 2020