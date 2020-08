Se ha hecho todo lo posible ante la pandemia: Gatell sobre 60 mil muertes

Una vez que el país superó las 60 mil muertes por COVID-19, el encargado de la estrategia gubernamental contra la enfermedad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el gobierno federal ha tomado todas las medidas necesarias, y más, para contener la pandemia.

Cuestionado sobre si se sentía satisfecho con el manejo de la emergencia sanitaria, el funcionario federal dijo que el gobierno se planteó objetivos técnicos que han contribuido a “hacer más lenta la epidemia”, aplanar la curva y mantener la disponibilidad de camas hospitalarias para pacientes con COVID.

López-Gatell expuso que en México existen condiciones que han influido en la letalidad del nuevo coronavirus.

Dijo que México atraviesa una epidemia de obesidad, hipertensión y diabetes que es determinante, así como una dependencia de productos ultraprocesados con alto contenido de azúcares, sales y grasas.

Agregó que, asimismo, que el país es profundamente desigual, con la mitad de su población en pobreza, lo que se ha traducido en la privación de los servicios de salud.

“Me parece casi grosero, obsceno hablar de satisfacción en medio de una adversidad tan grande, espero que nadie piense que puede haber satisfacción, lo que sí le puedo decir es que las medidas que técnicamente son procedentes para mitigar una epidemia, para contener las cadenas de transmisión, para asegurar la atención oportuna de las personas, en un país profundamente desigual, asolado por graves epidemias de enfermedad crónica, con una enorme desigualdad social, con una limitada capacidad de los servicios de salud, hemos hecho todo lo que está en nuestra disposición, y más, por ponerlo en práctica al servicio de la población”, afirmó López-Gatell.

El subsecretario añadió que, tratándose de una pandemia que no se puede predecir ni evitar, salvar tantas vidas como sea posible es un logro; no obstante, dijo, ello no anula el dolor que causa una sola muerte.

“En ese contexto, lo que se pueda lograr cuando hay un objeto de evitar muertes evitables, es un logro que es muy importante tener presente; ¿quita el dolor de que se mueran las personas? No”, afirmó.

López-Gatell contrastó cómo ha sido la velocidad de la epidemia en México respecto de países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Perú, y dijo que en el país se logró evitar picos, amén de que en las últimas cuatro semanas se ha registrado una tendencia descendiente.

“El perfil de mortalidad de un país depende mucho de su realidad social, y en ella están implicados 40 años de una historia de construcción de la desigualdad, y no creo que sería descabellado volver a recordar que también en ese deterioro de los servicios de salud estaba muy presente la corrupción”, subrayó.

Cajas de cigarros tendrán advertencia por COVID

Las cajetillas de cigarros tendrán una nueva leyenda que advertirá a los consumidores que el tabaquismo aumenta los riesgos para la salud en el marco de la pandemia de COVID-19, informó Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Durante la conferencia de informe diario sobre la enfermedad, el funcionario dijo que México ha sido el primer país en implementar esta medida.

“El tabaquismo es un factor muy importante para muchas enfermedades, y en esta temporada de la pandemia del COVID incluso se vuelve más peligroso.

“En la Oficina de Tabaco y Alcohol que está en la Conadic, de último momento, porque ya habíamos aprobado cómo se iban a presentar los empaques de las cajetillas de cigarrillos, en ese momento sucedió la epidemia, y justo a tiempo pudimos poner, para la próxima tanda de estas cajetillas, ya vendrá una leyenda que diga en las cajetillas de tabaco: ‘fumar incrementa el riesgo para COVID’. Creo que fuimos el primer país del mundo en hacerlo”, aseveró.