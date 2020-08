Lo que sabemos de la explosión en un puerto de Beirut, Líbano

Una potente explosión ha sacudido este martes la zona del puerto de la capital de Líbano, Beirut, sin que por el momento haya confirmación sobre la causa.

El Ministerio de Salud informó de al menos 27 muertos y 2 mil 500 heridos por las explosiones.

El director general de la Seguridad General, Abas, Ibrahim, dijo que las explosiones podrían deberse a “materiales altamente explosivos confiscados desde hace años”, pero agregó que la investigación determinará la “naturaleza exacta del incidente”.

Los videos que circulan en redes sociales muestran una explosión y una gran columna de humo en la zona, previa a una segunda deflagración de mayor potencia.

Perhaps the best footage of the explosion so far:pic.twitter.com/6jR4QbfH8Z

— Status-6 (@Archer83Able) August 4, 2020