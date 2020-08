Lo de Lozoya es corrupción, lo de mi hermano es cooperación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el video en el que uno de sus hermanos fue captado recibiendo 2 millones de pesos en efectivo en 2015 no es corrupción, sino cooperación para financiar su movimiento.

El mandatario federal transmitió esta tarde un video en el que habló sobre la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Nuestro país podría ser ejemplo mundial si se hace justicia y se va a fondo en los casos de Lozoya y García Luna. En este desafío, asumo mi responsabilidad y creo que hará lo mismo la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el pueblo entero.https://t.co/pwD79BkKY8 pic.twitter.com/VU6IzlSYJQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 22, 2020

Con una copia de la declaración ministerial de Lozoya en su escritorio -un documento que debería ser reservado-, López Obrador dijo que todo lo que relató el exfucionario fue corrupción sin límites. Sin embargo, dijo, eso no se equipara con lo que hizo su hermano Pío López Obrador.

El presidente dijo que su familiar debe ser investigado, lo mismo que David León, quien fue director de Protección Civil y estaba a punto de ser designado como titular de una nueva empresa paraestatal encargada de la distribución de medicamentos.

“Nuestro movimiento se hizo con el apoyo del pueblo, pero no es esto —dijo señalando la copia de la declaración de Lozoya—, ésta es corrupción, lo otro es cooperación; de todas maneras estoy planteando que se investigue a David León, que es el que entrega dos sobres con dinero a mi hermano, y que se investigue a mi hermano, porque el buen juez por su casa empieza, si un familiar mío comete un delito, debe ser castigado, y yo también estoy en condiciones de declarar, no es la primera vez que lo haría”, dijo López Obrador.

El mandatario deslizó que la grabación es una calumnia.

“He salido de la calumnia ileso, pero no por eso me van a detener y no vamos a dejar de seguir insistiendo en limpiar de corrupción el país; el que nada debe, nada teme”, comentó.

Respecto de la denuncia de Lozoya, en la que fueron acusados expresidentes y exfuncionarios federales, López Obrador criticó que no haya declarado sobre la adquisición de Fertinal.

“El señor Lozoya no está diciendo todo”, señaló.

“Odebrecht fue un quebranto de 15 mil millones de pesos”.

El presidente estimó que el caso de corrupción de la planta Etileno XXI ha significado un quebranto de 15 mil millones de pesos de recursos públicos.

Explicó que ese cálculo se obtiene, por una parte, por el contrato que obligó a Pemex a vender a la planta el etano a un precio 30% menor al valor del mercado, que implicó una pérdida de 5 mil millones de pesos.

Además, dijo, se investiga si el transporte de dicho energético también estuvo “subsidiado”, lo que también habría significado una pérdida de otros 5 mil millones de pesos.

Agregó que, hasta 2018, el gobierno mexicano pagó a Odebrecht 2 mil 814 millones de pesos por concepto de multas.