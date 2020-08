Lozoya no ha sido exonerado, dice Gertz; confirma decomisos de sus propiedades

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que el proceso penal iniciado en contra de Emilio Lozoya Austin por los casos Odebrecht y Agronitrogenados sigue en curso, y que hay un plazo de 6 meses fijado por un juez para definir si es acusado y va a juicio, o si recibe algún beneficio.

En el marco de un seminario en línea organizado por el Colegio de México, el fiscal dijo que, si bien Lozoya denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por el pago de posibles sobornos, se trata de dichos que tienen que ser verificados antes de que la Fiscalía tome una determinación.

“A este individuo no se le ha dado aun ningún beneficio procesal que la ley no contemple. Hay un plazo que dio el juez (seis meses de investigación) y resolveremos (…) No se le ha excluido de responsabilidad aún, pero él dice que tiene elementos para probar una concertación desde el poder y eso es muy importante para la vida pública del país, y tenemos que revisarlo”, dijo el fiscal.

Pese a que el presidente Andrés Manuel López obrador y otros han señalado a Lozoya como un “testigo colaborador”, el fiscal insistió en que aun se tienen que cumplir diversas condiciones para darle un beneficio al exdirector de Pemex. Uno de ellos, recalcó, es el de la reparación del daño.

En ese sentido confirmó que se está procediendo con el decomiso de varias propiedades relacionadas con Lozoya y su familia en México y el extranjero, y afirmó que el propio exdirector de Pemex está obligado a no combatir dichos aseguramientos si busca obtener un beneficio legal.

El titular de la FGR sostuvo que hay otras carpetas de investigación por denuncias de hechos de corrupción en los que Lozoya está implicado, y advirtió que ninguno de esos casos se va a detener.

“El beneficio que pudiera obtener este individuo solo es para los procesos ya iniciados, pero no para lo demás que estamos investigando”, explicó.

Respecto a la denuncia que ya presentó Lozoya por los presuntos sobornos de mas de 500 millones de pesos que Peña Nieto y Videgaray habrían recibido, Gertz dijo que la FGR será cuidadosa en indagar y corroborar lo que se ha señalado. “Hasta ahora son dichos de este individuo, no afirmaciones de la Fiscalía. Eso tiene que quedar claro. Todo se tiene que probar”, apuntó

Lo que si confirmó Gertz Manero es que los posibles delitos que se podrían imputar al expresidente y al exsecretario de Hacienda no han prescrito, como se comentaba desde ayer en redes sociales.

“No vamos a revelar qué delitos, pero nosotros ya hicimos en este como en todos los casos un análisis previo del tipo penal y no han prescrito, se los aseguro. No vamos a hacer el ridículo”.

Animal Político publicó que, desde el punto de vista de varios especialistas y exfiscales, los delitos que se podrían acreditar a Videgaray y Peña van desde algunos relacionados con corrupción hasta lavado de dinero y delincuencia organizada.

Cuestionado en el foro sobre si la FGR citaría a declarar a Peña y Videgaray, el fiscal General dijo que si después de la valoración de los indicios iniciales se comprueba que puede haber algún delito, entonces se citará a todos los implicados.

“Si ellos deciden venir a declarar o no, eso no detiene el caso de la Fiscalía, se los aseguro”, añadió Gertz.

Niega privilegios a Lozoya en México

El fiscal General también rechazó que la FGR haya concedido algún privilegio extrajudicial al exdirector de Pemex por la determinación de haberlo trasladado a un hospital tras ser extraditado desde España.

Gertz dijo que “con precisión matemática” se cumplió con la obligación de poner a Lozoya a disposición de los jueces que ordenaron su aprehensión. Dijo que fueron los jueces los que estuvieron de acuerdo en que el detenido fuera llevado primero a un hospital para ser valorado por un problema de salud.

El fiscal General también rechazó que el no haber pedido prisión preventiva contra Lozoya ponga en riesgo el caso o represente un riesgo de fuga. Explicó que se le colocó un brazalete electrónico y se le retiraron sus documentos de viaje, con lo que se garantiza que no escapará.

Dichos de AMLO no afectan al proceso

El fiscal fue cuestionado si las declaraciones frecuentes que hace el presidente López Obrador sobre el caso Lozoya pudiera afectar el caso. Dijo que, desde su perspectiva, él no puede prohibirle a nadie comentar lo que quieran de un caso, pero que lo importante es que sea la Fiscalía la que no filtre información.

“Nosotros no hemos filtrado ni un solo dato o prueba ni al presidente ni a nadie. No vamos a caer en lo que yo mismo he criticado con frecuencia (…) el presidente no tiene ninguna vinculación jurídica ni jerárquica con esta Fiscalía. Lo que diga es por su cuenta”, indicó.

Y sobre La Estafa Maestra…

Luego de que otro participante en la reunión cuestionara a Gertz Manero sobre el por qué a Rosario Robles- que mañana cumple un año de haber sido encarcelada – no se le ha abierto la puerta a algún beneficio como a Lozoya, Gertz Manero respondió enfáticamente que por la gravedad el caso conocido como “La Estafa Maestra” no ve procedente que haya beneficios.

“Lo de este individuo (Lozoya) es un daño patrimonial de algo mas de 400 millones. Pero en el caso de La Estafa Maestra estamos hablando de más de cinco mil millones de pesos desviados donde además se utilizó a buena parte del aparato educativo del Estado. ¡Por favor!, la jerarquía de los casos es totalmente distinta. No me parece que sea procedente en este caso”, dijo por momentos con tono de molestia.