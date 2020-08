Docentes de Prepa en Línea suman ocho meses sin recibir un solo peso

A Deni Aguayo le cayó una oferta de trabajo justo por la situación que ha provocado la pandemia de COVID-19: como lleva seis años siendo docente del programa Prepa en Línea, una universidad privada de Guanajuato le pidió dar una materia de nivel Maestría, ya que es experta en dar clases por internet. Pero mientras que por fuera le reconocen esta capacidad, en el programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no le han pagado en los siete meses que lleva el año.

Justo este lunes que se anunció en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que no habrá regreso a clases presencial sino virtual, los tutores y facilitadores de Prepa en Línea realizaron una manifestación en redes sociales con la etiqueta #SEPdiscriminaDocentesEnLínea porque siguen sin cobrar un solo peso y porque exigen que la SEP los reconozca como profesores, ya que pese a que el actual gobierno había prometido terminar con los contratos por honorarios y que en el Congreso está pendiente de aprobarse una reforma contra el outsourcing, ellos suelen trabajar bajo este esquema.

Pero este 2020 ni siquiera así les han dado eso: no tienen nada. Por el decreto de austeridad que desde abril ordenó recortar 75% de gastos operativos en las dependencias, ya no se lanzó la licitación para contratar a una empresa que subcontrate a los trabajadores de Prepa en Línea. Cada año se hacía ese procedimiento y ya estaban hechos a la idea de que los pagos no llegaban en los primeros tres meses del año o hasta seis, como ocurrió en 2019. Pero esta vez no se ha hecho la licitación, así que tienen la incertidumbre de que el dinero de su trabajo les llegue en algún momento.

Lee: La SEP lleva 5 meses sin pagar salarios a facilitadores y tutores de Prepa en línea

Ante esta irregularidad que comete la Secretaría, en octubre pasado se organizaron para crear la Coalición de Trabajadores de Educación en Línea (CTEL). Han tenido reuniones con diputados de la Comisión de Educación y senadores de sus estados con los que pretenden impulsar una reforma a la Ley de Educación, que sí los reconoce como docentes de la modalidad educativa no escolarizada, pero no los integra como trabajadores de la SEP.

La mañana de este lunes, al ser cuestionado sobre el tema, López Obrador respondió apenas un par de frases sobre el tema y se lo encargó al secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

“Todo lo que está pendiente de pagos se va a resolver. Ese es un derecho que tienen los maestros y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad que se pague los salarios pendientes. Son muy pocos casos, no han dejado de recibir sus sueldos los maestros de México y así va a continuar, sueldos y prestaciones”, señaló.

Los tutores y facilitadores escucharon esta respuesta con decepción, ya que según el último balance público del propio programa son casi tres mil personas, y desde el año pasado no tienen prestaciones, así que les pareció que el presidente no conoce su problemática.

“Por la respuesta que dio el presidente hoy en la mañana, desconoce totalmente la situación de Prepa en Línea, desde lo que hacemos, que llegamos a todas las poblaciones, pero sobre todo, desde la raíz, de cómo está un sector educativo en un rubro en donde no debe estar. Eso es lo que ha limitado todavía más, porque si ya estábamos en una situación por ese intermediario, que nos corta todos los beneficios laborales, ahora nos recortó por el 75% de austeridad”, lamenta Sandra, que pide cambiar su nombre por temor a represalias.

Dar consejos a maestros presenciales mientras empeñan bienes para sobrevivir

Sandra, que es tutora y debería cobrar alrededor de 15 mil pesos al mes, ya tuvo que ir a empeñar algunas pertenencias para poder sacar adelante sus gastos. Y mientras ella sigue haciendo su trabajo, con seis grupos de 70 alumnos, ha visto cómo sus colegas acostumbrados a las clases presenciales sufren al enfrentarse a enseñar a través de una computadora sin estar preparados para ello.

“A nivel personal, obviamente se acercan amigos, amigas que son docentes presenciales. Yo les he dado algunos tips, les comparto cómo utilizar herramientas para dar sesiones. Vemos a los compañeros —porque los consideramos nuestros compañeros—, aparte del estrés que significa esta contingencia, pues el estrés de estar metiéndoles al vapor cursos para que ellos puedan generar resultados.

Lee: ONG pide a gobierno que garantice educación especial pese a extinción de fideicomisos

”Tenemos muchísima empatía, sabemos qué es lo que están pasando, y nosotros pensamos: bueno, aprovechen lo que tienen, quizá podríamos estar dando asesorías a los maestros por estados, si SEP nos considerara parte de ellos”, sugiere.

A Deni también se le han acercado profesores presenciales a preguntarle cómo le hace para ser maestra en línea. Se lamentan, dice, de que enseñar por internet es más trabajo, porque en un salón se puede conducir y evaluar el avance del grupo en conjunto y en cambio así hay que revisar de uno en uno. También ha visto cómo algunos se limitan a mandarles lecturas y más lecturas a sus alumnos para sentir que sí los están haciendo estudiar, pero porque no saben usar otros recursos como hacer contenidos en blogs o subir videos.

Ella justo va a dar clases en una Maestría en Educación para docentes de educación superior y la universidad la buscó porque no va a reabrir sus instalaciones este curso. Pero mientras ella y sus compañeros dominan todas estas necesidades de la nueva normalidad educativa, la SEP ni siquiera les paga.

“Nosotros tenemos las habilidades, nos autocapacitamos y nuestra autoridad no es capaz de decir: aquí tengo una plantilla de docentes que son excelentes y puede ayudar a otros docentes, nada. Vemos cómo capacitan a los maestros presenciales, ahora que buscaron con Google Academic, les dieron hasta una cuenta institucional, y a nosotros no nos dan ni eso”, lamenta.