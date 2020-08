Todos se deslindan: así reaccionaron políticos señalados por Lozoya

Todos los políticos mencionados por Emilio Lozoya en su denuncia por el caso de los sobornos de Odebrecht aseguran que sus dichos son falsos y que el exdirector de Pemex tendrá que probarlos.

Este miércoles se difundió el documento de la denuncia que Lozoya Austin presentó a la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se mencionan a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Además de los excandidatos a la presidencia Ricardo Anaya y José Antonio Meade, entre otros políticos y gobernadores como Francisco Javier Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas y Francisco Domínguez Servién de Querétaro.

Los mencionados reaccionaron a través de sus redes sociales descalificando los dichos de Emilio Lozoya. Sin embargo los dos más señalados, el expresidente Peña Nieto y quien fue su secretariio de Hacienda, Luis Videgaray no se han pronunciado al respecto.

El expresidente Calderón calificó de “ridículas” las acusaciones en su contra y dijo que el caso Lozoya es usado por López Obrador como un instrumento de venganza.

El manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya (con el chantaje de tener presa a su mamá) es utilizado por @lopezobrador_ como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas https://t.co/rtHQakHkfH — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 20, 2020

El excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, dijo que como funcionario siempre actuó con absoluta honorabilidad y legalidad.

“Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos”, mencionó en Twitter.

Mi vida pública la dediqué a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) August 20, 2020

El también excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya dijo en un video que demandará a Lozoya por daño moral por acusarlo de recibir 6.8 millones de pesos para asegurar la aprobación de la reforma energética.

“Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, defenderé mi honor y seguiré luchando para cambiar a México”, dijo.

Mi respuesta a las mentiras de Lozoya. https://t.co/TR6hiEGeSm — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 20, 2020

La mañana de este jueves Anaya presentó una denuncia contra Lozoya por sus señalamientos.

Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas. La verdad está de mi lado. pic.twitter.com/pdJsVDru2s — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 20, 2020

El gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca reiteró – como lo dijo en la reunión de la Conago – que no permitirá que usen su nombre para fines electorales y que responderá a las “mentiras del delincuente confeso Lozoya”.

El mandatario presentó ante la FGR una petición para conocer sobre la indagatoria en su contra, dijo que está localizable y designó entre sus abogados al exsenador Roberto Gil Zuarth.

Como lo dije de frente al Gobierno en la reunión de la CONAGO: no voy a permitir que me usen con propósitos electorales ni para ocultar los graves problemas del país. Responderé con determinación a las mentiras del delicuente confeso Lozoya. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 20, 2020

El exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury también se deslindó de las acusaciones y dijo que “Emilio Lozoya no puede probar sus dichos, por la sencilla razón de que son rotundamente falsos”.

Sobre las infamias de #Lozoya a mi persona en su denuncia de hechos ante la #FGR filtrada ayer, informo lo siguiente 👇 pic.twitter.com/Sv99UnCQj4 — Jorge Luis Lavalle Maury (@JLavalleMaury) August 20, 2020

El también exsenador Ernesto Cordero calificó como “falsas” y “sin sustento” a las acusaciones de Lozoya. Dijo que el exdirector de Pemex busca evadir la ley al manipular a las instituciones que combaten a la corrupción.

“Reitero que nunca recibí dinero de Emilio Lozoya, ni en forma directa ni a través de un tercero. Las acusaciones que hace sobre mí son falsas y sin sustento”, aseguró en un breve comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Respecto a la denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República que ha sido filtrada a redes sociales, me permito mencionar lo siguiente: pic.twitter.com/xwwFFDyqIW — Ernesto Cordero (@ErnestoCordero) August 20, 2020

En un comunicado sobre la denuncia y la mención de personajes panistas, el Partido Acción Nacional acusó que el exdirector de Pemex se ha convertido en “un aliado estratégico del presidente López Obrador, para denigrar a Acción Nacional que es la alternativa frente al fracaso del gobierno morenista, porque saben que nosotros sí les podemos ganar en el 2021”.

La denuncia de Lozoya, refirió, “contiene sus dichos, ahora los debe probar”.

José Antonio González Anaya, también exdirector de Pemex, negó los señalamientos en su contra y dijo que carecen de sustento y lógica. Según la denuncia, González Anaya recibió cuatro millones 390 mil pesos. “Afirmación no probada es difamación”, aseguró.

Niego los supuestos señalamientos que carecen de sustento o lógica alguna de Lozoya. Solo se entienden como un acto desesperado de quien sabiéndose culpable, pretende esquivar la justicia mediante el abuso del criterio de oportunidad y … — José A González Anaya (@JAGlezAnaya) August 20, 2020

La defensa de Emilio Lozoya y la FGR se deslindaron de la difusión del documento y ambos dijeron que investigarán cómo se filtró.